أحمد بلال يدعم قرار الأعلى للإعلام ضد المتجاوزين: مش كل حاجة ينفع نهزر عليها

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، التصريحات التي شهدتها إحدى حلقات البرامج الرياضية بشأن الربط بين تسجيل أحمد سيد زيزو هدفين وحادث قطار العياط، مؤكدًا رفضه التعامل مع مثل هذه الحوادث المأساوية بأسلوب السخرية والهزار.

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وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: «عيب اللي حصل من مجموعة من الأشخاص على الهواء، ومحاولة الربط بين تسجيل زيزو هدفين وحادثة القطار. يبقى عندنا مصيبة وناخدها في سكة هزار وضحك؟ مينفعش خالص، والإفيه منك المرة دي مش مقبول».

وأضاف: «بشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه اتخذ قرارًا ضد الناس دي، مش أي حاجة ينفع نهزر ونضحك عليها، ولا كل موقف ينفع ناخده في سكة الهزار، وحتى هزار ماسخ أوي».

وفي سياق آخر، انتقد نجم الأهلي السابق كثرة الإفيهات والتوقعات المتعلقة بمستقبل المدير الفني للفريق، الحسين عموتة، مشيرًا إلى أنه شاهد بالصدفة حلقة للإعلامي ميدو، تضمنت حديثًا عن احتمالية رحيل المدرب حال الخسارة أمام بيراميدز.

وأوضح بلال: «بالصدفة لقيت حلقة لميدو، وكان معاه ضيف مطلع كارت أحمر وبيوجهه لعموتة، وبيقول أصل عموتة هيتغلب من بيراميدز، وأنا بسبق الأحداث أهو وبقول إنه هيمشي لما يخسر، وبيقول الكلام ده وهو بيضحك».

واختتم أحمد بلال تصريحاته متسائلًا عن أسباب انتشار التعليقات الساخرة في البرامج الرياضية خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: «مش عارف ليه الإفيهات كترت أوي الفترة دي، هو إحنا في شهر الإفيهات ولا إيه؟».