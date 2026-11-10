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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مركز البحوث الزراعية يطور هجن ذرة بإنتاجية تصل إلى 70 طنًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد كمال

قال الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الدولية والاتفاقات، إن مركز البحوث الزراعية حقق نتائج في تطوير هجن الذرة، من بينها هجن يصل ارتفاعها إلى نحو 3 أمتار.

وأضاف موسى، خلال لقاء على قناة الحياة، أن هذه الهجن تدخل ضمن المحاصيل المخصصة لإنتاج الأعلاف، موضحًا أن إنتاجية الفدان منها تتراوح بين 60 و70 طنًا في المتوسط.

وأشار إلى أن تطوير الذرة يأتي ضمن برامج التربية التي ينفذها المركز على مدار سنوات، والتي تشمل عددًا من المحاصيل الاستراتيجية، من بينها القمح والأرز والفاصوليا والذرة.

وأوضح أن هذه البرامج تعتمد على عمليات الانتقاء للأصناف النباتية المختلفة، بما يساعد على استنباط أصناف وهجن جديدة وتحسين الإنتاجية، لافتًا إلى أن جانبًا من نتائج هذه الجهود يظهر في الحقول خلال الموسم الزراعي.

وأكد موسى أن ما يحققه المركز في هذا المجال يمثل جزءًا من دوره البحثي في دعم الإنتاج النباتي، إلى جانب أنشطته الأخرى في مجالات الإنتاج الحيواني ومقاومة الأمراض النباتية والحيوانية.

هجن الذرة الأعلاف مركز البحوث الزراعية

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