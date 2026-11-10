مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

لا تقتصر أعراض مرض ألزهايمر على ضعف الذاكرة وتراجع القدرات الإدراكية، إذ كشفت دراسة علمية حديثة عن احتمال ارتباط المرض بتغيرات تؤثر في حركة الجسم والتواصل بين الأعصاب والعضلات، ما يفتح آفاقًا جديدة لفهم تطور المرض واكتشاف علاماته المحتملة في مراحل مبكرة.

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

وأظهرت الدراسة أن الطفرات الجينية المرتبطة بألزهايمر قد تؤدي إلى خلل في الاتصال بين الخلايا العصبية الحركية والعضلات، حتى في غياب الدماغ والحبل الشوكي، وهو ما قد يفسر بعض المشكلات الحركية التي يعاني منها المرضى، مثل اضطرابات المشي والتوازن والتناسق العضلي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «Science Daily»، توصل باحثون من جامعة وسط فلوريدا بالولايات المتحدة إلى هذه النتائج، التي قد تسهم في توسيع فهم تأثيرات ألزهايمر خارج نطاق الدماغ.

ويرتبط مرض ألزهايمر عادة بتدهور الذاكرة والقدرات الذهنية، باعتباره أحد الأمراض التنكسية العصبية التي تؤثر في خلايا الدماغ، لكن ملاحظات طبية سابقة أشارت إلى معاناة بعض المصابين من مشكلات حركية واضطرابات في التوازن.

ولفهم هذه التغيرات، ركز الباحثون على مرض ألزهايمر العائلي، وهو شكل وراثي نادر من المرض، قد تظهر أعراضه في سن مبكرة نسبيًا، غالبًا بين 40 و65 عامًا.

وسعى الفريق البحثي إلى معرفة ما إذا كانت الطفرات الجينية المرتبطة بهذا النوع من ألزهايمر تؤثر بشكل مباشر في الأعصاب المسؤولة عن تحريك العضلات.

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

كيف تؤثر طفرات ألزهايمر على الأعصاب والعضلات؟

كشفت التجارب أن الخلايا العصبية الحركية التي تحمل طفرات مرتبطة بألزهايمر العائلي يمكن أن تسبب اضطرابًا في الوصلات العصبية العضلية، وهي المسؤولة عن نقل الإشارات من الأعصاب إلى العضلات وتحفيزها على الانقباض.

وأوضح الباحث الرئيسي جيمس هيكمان، الأستاذ بمركز تكنولوجيا النانو في الجامعة، أن هذه النتائج تقدم دليلًا على إمكانية تأثير الطفرات المرتبطة بألزهايمر بصورة مباشرة في الجهاز العصبي المحيطي.

وأشار ذلك إلى أن تأثيرات المرض قد لا تقتصر على الدماغ، وأن العلاجات التي تستهدف الجهاز العصبي المركزي وحده قد لا تكون كافية للتعامل مع جميع التغيرات التي يسببها المرض في الجسم.

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

تقنية «الإنسان على شريحة» تكشف سر العلاقة بين الأعصاب والعضلات

اعتمد الباحثون في الدراسة على تقنية علمية حديثة تُعرف باسم «الإنسان على شريحة» (Human-on-a-chip)، وهي نموذج مخبري يستخدم خلايا بشرية لمحاكاة وظائف محددة داخل الجسم.

وأنشأ الفريق نموذجًا مصغرًا للوصلة العصبية العضلية، وهي منطقة الاتصال بين الأعصاب الحركية والعضلات، بهدف دراسة كفاءة انتقال الإشارات العصبية المسؤولة عن الحركة.

واستخدم العلماء خلايا عضلية سليمة إلى جانب خلايا عصبية حركية مشتقة من خلايا جذعية تحمل طفرات جينية مرتبطة بألزهايمر العائلي.

وجرى تصميم النموذج دون وجود دماغ أو حبل شوكي، حتى يتمكن الباحثون من اختبار التأثير المباشر لهذه الطفرات على التواصل بين الأعصاب والعضلات، بعيدًا عن تأثيرات الجهاز العصبي المركزي.

وأظهرت النتائج وجود خلل في الاتصال بين الخلايا العصبية والعضلية، ما يشير إلى أن بعض المشكلات الحركية المرتبطة بألزهايمر قد يكون مصدرها الأعصاب الطرفية نفسها.

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

هل يمكن أن تسبق اضطرابات الحركة فقدان الذاكرة؟

تعتمد قدرة الإنسان على المشي والحفاظ على التوازن والتحكم في حركة العضلات على كفاءة انتقال الإشارات العصبية من الخلايا العصبية الحركية إلى العضلات.

وعندما يحدث خلل في هذه الوصلات، قد تصبح استجابة العضلات للإشارات العصبية أقل كفاءة، ما قد ينعكس على قوة الحركة والتناسق العضلي والقدرة على أداء الأنشطة اليومية.

وترى الباحثة شيوفانغ «نادين» غو أن التغيرات الحركية المرتبطة بالمرض تستحق مزيدًا من الدراسة، إذ قد تساعد مراقبتها مستقبلًا في التعرف على بعض التأثيرات المبكرة لألزهايمر، وفتح المجال أمام التدخل العلاجي في توقيت مناسب.

لكن الدراسة لم تثبت حتى الآن أن اضطرابات الحركة تظهر قبل فقدان الذاكرة لدى مرضى ألزهايمر، إذ أُجريت التجارب باستخدام نماذج مخبرية، ولا تزال هناك حاجة إلى دراسات سريرية على البشر لتأكيد هذه الفرضية.

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

هل تغير الدراسة طرق تشخيص وعلاج ألزهايمر؟

تفتح هذه النتائج المجال أمام توسيع الأبحاث المتعلقة بتشخيص مرض ألزهايمر، بحيث لا تقتصر متابعة العلامات المحتملة على الذاكرة والقدرات الإدراكية فقط، بل تمتد إلى دراسة الوظائف الحركية وصحة الأعصاب الطرفية.

كما تسلط الدراسة الضوء على أهمية البحث عن علاجات تستهدف التأثيرات العصبية المختلفة للمرض، بما يشمل حماية الأعصاب المسؤولة عن التواصل مع العضلات، وليس التركيز على التغيرات التي تحدث داخل الدماغ وحدها.

ورغم أهمية هذه النتائج، فإنها لا تعني أن اضطرابات المشي أو التوازن دليل مؤكد على الإصابة بألزهايمر، ولا يمكن اعتبارها حتى الآن اختبارًا تشخيصيًا مبكرًا للمرض، إذ ما زالت النتائج في مرحلة البحث العلمي وتحتاج إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.