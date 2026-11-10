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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
آية التيجي

كشفت دراسة علمية حديثة عن فائدة محتملة لمكمل غذائي مشتق من فيتامين B5، يُعرف باسم «البانتيثين» (Pantethine)، في تخفيف أعراض مرض الصدفية، من خلال تقليل نشاط بعض الخلايا المناعية المسؤولة عن الالتهابات.

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

وأوضحت الدراسة أن تأثير هذا المكمل قد يتجاوز دوره المعروف في المساعدة على تنظيم مستويات الكوليسترول، إذ أظهرت التجارب قدرته على الحد من الالتهاب المرتبط بالصدفية لدى الفئران، كما سجل نتائج إيجابية عند إضافته إلى العلاج الموضعي لدى مجموعة صغيرة من المرضى.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «Journal of Experimental Medicine»، لتكشف عن ارتباط محتمل بين عملية التمثيل الغذائي للكوليسترول ونشاط الجهاز المناعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام تطوير أساليب علاجية جديدة للأمراض المناعية الذاتية.

وركز الباحثون خلال الدراسة على نوع من الخلايا المناعية يُعرف باسم الخلايا التغصنية، وهي خلايا تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم الاستجابة المناعية للجسم، من خلال تنشيط الخلايا التائية وإطلاق إشارات تحفز الالتهاب.

لكن زيادة نشاط هذه الخلايا بصورة غير طبيعية قد تؤدي إلى اضطراب الاستجابة المناعية ومهاجمة أنسجة الجسم، وهو ما يرتبط بظهور عدد من أمراض المناعة الذاتية، من بينها الصدفية.

ورصد الباحثون ارتفاع مستويات مجموعة من الإنزيمات المعروفة باسم «الفانينات» (Vanins) لدى المصابين بالصدفية وبعض الأمراض المناعية الأخرى.

وأظهرت التجارب أن تثبيط نشاط هذه الإنزيمات ساعد على تقليل تنشيط الخلايا التغصنية والحد من قدرتها على تحفيز الخلايا التائية، كما ساهم في منع ظهور أعراض الصدفية لدى الفئران.

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

البانتيثين وفيتامين B5.. كيف يؤثران على الالتهابات؟

توصل الباحثون إلى أن إنزيمات الفانينات تعمل على تحويل مادة البانتيثين إلى فيتامين B5، المعروف بدوره المهم في عمليات إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

وكشفت النتائج أن انخفاض مستويات البانتيثين داخل الخلايا التغصنية يرتبط بزيادة إنتاج الكوليسترول، وهو ما يؤدي إلى تنشيط هذه الخلايا بصورة مفرطة وتعزيز الاستجابة الالتهابية.

وفي المقابل، ساعد إعطاء مكمل البانتيثين على تقليل تراكم الكوليسترول داخل الخلايا المناعية، والحد من نشاطها الزائد، ما انعكس على تراجع شدة الالتهاب المرتبط بالصدفية في التجارب التي أُجريت على الحيوانات.

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

تجربة سريرية على 24 مريضًا بالصدفية.. ماذا حدث؟

لم تقتصر الدراسة على التجارب المعملية والحيوانية، بل انتقل الباحثون إلى اختبار تأثير مكمل البانتيثين على البشر، من خلال تجربة سريرية محدودة شارك فيها 24 مريضًا مصابًا بالصدفية.

وتلقى جميع المشاركين علاجًا موضعيًا يجمع بين مادتي الكالسيبوترين، المشتقة من فيتامين D، والبيتاميثازون، وهو أحد أدوية الكورتيكوستيرويدات المستخدمة لتقليل الالتهاب.

لكن الباحثين قسموا المشاركين إلى مجموعتين، تناولت إحداهما أقراص البانتيثين إلى جانب العلاج الموضعي، بينما اكتفت المجموعة الأخرى بالعلاج الموضعي المعتاد.

وبعد مرور 12 أسبوعًا، أظهرت النتائج تحسنًا أكبر في أعراض الصدفية لدى المرضى الذين تناولوا مكمل البانتيثين إلى جانب العلاج، وكان التحسن أكثر وضوحًا بين المشاركين الذين سجلوا مستويات مرتفعة من الكوليسترول قبل بدء التجربة.

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

هل يصبح البانتيثين علاجًا جديدًا لمرض الصدفية؟

ترى الباحثة وي-نا تشانغ وفريقها أن هذه النتائج تكشف عن مسار علاجي محتمل يعتمد على استهداف العلاقة بين التمثيل الغذائي للكوليسترول وتنشيط الخلايا المناعية، وهو ما قد يفتح المجال أمام أبحاث مستقبلية تشمل أمراض المناعة الذاتية الأخرى.

ورغم النتائج المشجعة، فإن مكمل البانتيثين لا يزال في مرحلة البحث، ولا يمكن اعتباره علاجًا مثبتًا لمرض الصدفية حتى الآن، خاصة أن التجربة البشرية اقتصرت على 24 مريضًا فقط.

ولا تزال هناك حاجة إلى إجراء دراسات سريرية أكبر لتأكيد فاعليته، وتحديد الجرعات المناسبة، وتقييم درجة أمانه وآثاره المحتملة عند الاستخدام لفترات طويلة.

لذلك، لا ينبغي لمرضى الصدفية استخدام مكمل البانتيثين بدلًا من العلاجات الموصوفة، أو البدء في تناوله بهدف السيطرة على المرض دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

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