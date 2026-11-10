أسامة الدليل: خلافات داخل إسرائيل حول استمرار نتنياهو رئيسًا للحكومة

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن استمرار بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية المقبلة ليس أمرًا محسومًا، في ظل وجود خلافات داخل المعسكر السياسي الإسرائيلي بشأن الشخصية التي ستتولى قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

تغيير رئيس الكنيست يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية جديدة بإسرائيل

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن الكنيست يعقد أولى جلساته، وسط اتجاه لتغيير رئيسه، موضحًا أن هناك تحركات لاختيار متان كهانا بدلًا من رئيس الكنيست الحالي، متسائلًا: «ما حدش يعرف ده جاي بأنهي أجندة، لكن أكيد هي أجندة الجماعة اللي هيصعدوه».

وأشار إلى وجود إشكالية داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، تتعلق بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما إذا كان نتنياهو سيعود لقيادة الحكومة أو يتولى إيايزنكوت رئاستها، قائلًا: «الخناقة دلوقتي هل نتنياهو يستمر رئيس حكومة ولا إيايزنكوت؟».

وأوضح الدليل أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في التحالف مع الأحزاب العربية، لكنه وصف هذا الخيار بأنه مسألة صعبة بالنسبة للمعسكرين السياسيين، مضيفًا: «الاثنين عنصريين، والكتلة دي زي الكتلة دي بالضبط، ما فيش في العنصرية وفي التطرف».

وتابع أن الأصوات العربية تتعامل مع المنافسة باعتبارها مفاضلة بين «السيئ والأسوأ»، مشيرًا إلى أن الخلاف المرتقب بين المعسكرين سيكون بشأن من يتولى قيادة الحكومة.

ولفت إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافًا من المعسكرين، في ظل استمرار الخلاف حول هوية رئيس الحكومة المقبلة.