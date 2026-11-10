قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة الدليل: خلافات داخل إسرائيل حول استمرار نتنياهو رئيسًا للحكومة

الكاتب الصحفي أسامة الدليل
الكاتب الصحفي أسامة الدليل
محمد كمال

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن استمرار بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة الإسرائيلية المقبلة ليس أمرًا محسومًا، في ظل وجود خلافات داخل المعسكر السياسي الإسرائيلي بشأن الشخصية التي ستتولى قيادة الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

تغيير رئيس الكنيست يفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية جديدة بإسرائيل

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن الكنيست يعقد أولى جلساته، وسط اتجاه لتغيير رئيسه، موضحًا أن هناك تحركات لاختيار متان كهانا بدلًا من رئيس الكنيست الحالي، متسائلًا: «ما حدش يعرف ده جاي بأنهي أجندة، لكن أكيد هي أجندة الجماعة اللي هيصعدوه».

وأشار إلى وجود إشكالية داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، تتعلق بإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية، وما إذا كان نتنياهو سيعود لقيادة الحكومة أو يتولى إيايزنكوت رئاستها، قائلًا: «الخناقة دلوقتي هل نتنياهو يستمر رئيس حكومة ولا إيايزنكوت؟».

وأوضح الدليل أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في التحالف مع الأحزاب العربية، لكنه وصف هذا الخيار بأنه مسألة صعبة بالنسبة للمعسكرين السياسيين، مضيفًا: «الاثنين عنصريين، والكتلة دي زي الكتلة دي بالضبط، ما فيش في العنصرية وفي التطرف».

وتابع أن الأصوات العربية تتعامل مع المنافسة باعتبارها مفاضلة بين «السيئ والأسوأ»، مشيرًا إلى أن الخلاف المرتقب بين المعسكرين سيكون بشأن من يتولى قيادة الحكومة.

ولفت إلى أن الخيارات المطروحة تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أطرافًا من المعسكرين، في ظل استمرار الخلاف حول هوية رئيس الحكومة المقبلة.

نتنياهو إسرائيل الكنيس الحكومة الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

مجلس المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

مجلس جمعية المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

الصومال تعزي مصر

الصومال تعزي مصر في ضحايا حادث قطار العياط

تبادل الخبرات في القطاع الصحي

وزير الصحة يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد