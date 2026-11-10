تحرير 122 محضرًا وضبط 83 مخالفة تموينية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حصاد حملاتها الرقابية خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الجاري، والتي استهدفت متابعة الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية والتموينية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية وحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت المديرية أن الحملات شملت تنفيذ 15 حملة تفتيشية، أسفرت عن المرور على 133 منشأة بمختلف الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى المحافظة، وتحرير 122 محضرًا في قطاع المخابز والأسواق، بعد رصد عدد من المخالفات التموينية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضافت أن المضبوطات التي أسفرت عنها الحملات تضمنت 41 سلعة غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 42 علبة سجائر مجهولة المصدر أو يتم بيعها بأزيد من السعر المعلن، وذلك في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك أو مجهولة المصدر.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمنشآت التجارية، للتصدي للممارسات الاحتكارية وضبط المخالفات التموينية، وضمان توافر السلع للمواطنين بالأسعار المعلنة.

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم 16528، أو غرفة عمليات مديرية التموين على رقم 0922928959، أو عبر إرسال رسائل إلى الصفحة الرسمية للمديرية.