قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتقال أحد كبار أفراد الجيش الأمريكي في بريطانيا للاشتباه بتجسسه لصالح روسيا
تضُم 8 محافظات.. ما هي اختصاصات اللجنة العليا لإدارة سواحل المتوسط؟
بعد 4 أيام من اختفائه.. العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت
عقب إحالته للتحقيق.. محمد فاروق يعتذر للشعب المصري عن خطأ حلقة «البريمو» ويعزي أسر الضحايا
برعاية سيراميكا كليوباترا والنائب محمد أبو العينين.. إطلاق مسابقة معمارية كبرى لتصميم بوابة الشيخ زايد
هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء
أحمد موسى: يجب ملاحقة الإخوان قضائيا على مستوى العالم وأمتلك أرشيفا يوثق مخططاتهم
مقتل زعيم خلية مسلحة تابعة للنظام السوري السابق وإصابة أحد أفرادها في طرطوس
عمال الدليفري يودعون مخاطر الشارع.. تحركات جديدة لتأمين مستقبلهم
وزير خارجية فرنسا: خطر استئناف الضربات العسكرية في الشرق الأوسط والتصعيد لم يُستبعد تمامًا
كائن بحري عملاق يثير الرعب والدهشة.. هل ظهر الحوت الأزرق في مياه مصر؟
جينك البلجيكي يقيل ييس توروب بعد 4 أشهر فقط بسبب سوء النتائج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفارة الهند: 25 نائب محافظ يزورون الهند للمشاركة في برنامج حول الحوكمة الرشيدة

سفارة الهند:
سفارة الهند:
أ ش أ

أعلنت سفارة الهند بالقاهرة اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يقوم نواب المحافظين من 25 محافظة مصرية بزيارة إلى الهند خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري، للمشاركة في برنامج متخصص لبناء القدرات، في إطار برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC).

وذكرت السفارة- في بيان صحفي - أن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال الحوكمة، كما تأتي ضمن الأنشطة المتواصلة للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر.

وأضافت أن تعزيز التعاون في مجالي التدريب وبناء القدرات يعد أحد الركائز الأساسية للشراكة الاستراتيجية بين الهند ومصر، التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند السيد/ ناريندرا مودي، حيث إن الهند ومصر تعدان من الاقتصادات النامية الكبرى، ولهما أولويات مشتركة في مجالات التحديث الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتنمية الموارد البشرية، فإن أمامها فرصة كبيرة للاستفادة من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الحوكمة.

ومن المقرر أن يشارك نواب المحافظين الخمسة والعشرون في برنامج متخصص لبناء القدرات في مجال الحوكمة الرشيدة، ينظمه المركز الوطني للحوكمة الرشيدة في الهند (NCGG) بالعاصمة نيودلهي.

ويُعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي برنامجًا ممولًا بالكامل من حكومة الهند. وفي إطار هذا البرنامج، يشارك المسؤولون المصريون على نحو منتظم في دورات تدريبية لبناء القدرات تنظمها كبرى المؤسسات والمعاهد الهندية.

وبهذه المناسبة.. التقى سفير الهند بالقاهرة سوريش ريدي، بنواب المحافظين المصريين الخمسة والعشرين، وذلك قبيل زيارتهم المرتقبة إلى الهند.

وخلال اللقاء، تحدث السفير ريدي عن أهمية تبادل الخبرات في مجال الحوكمة بين الهند ومصر، وهما بلدان تربطهما علاقات حضارية عريقة، ويتميزان بتعداد سكاني كبير وتطلعات تنموية متشابهة.

وأشار إلى أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة ويتقاسمان مجموعة من الأولويات في مجال التعامل مع التوسع الحضري المتسارع، وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز التحول الرقمي، وضمان تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وأوضح أن التجربة الهندية في التصدي لهذه التحديات من خلال التكنولوجيا والإصلاحات المؤسسية والحلول المبتكرة في مجال الحوكمة توفر فرصًا قيمة للتعلم والتعاون بين الجانبين.

كما أكد على الدور المهم الذي تضطلع به الإدارات على مستوى الأقاليم والإدارات المحلية في ترجمة الأولويات التنموية الوطنية إلى إنجازات ملموسة في حياة المواطنين.

وسيوفر البرنامج، الذي يستمر لمدة أسبوع، للمشاركين فرصة الاطلاع على التجربة الهندية في مجالات التحول الرقمي، والحوكمة الإلكترونية، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والتنمية المستدامة.

ويتناول البرنامج مجموعة متنوعة من الموضوعات، تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، واستراتيجيات مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في المشتريات الحكومية، والابتكار في القطاع الزراعي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتنمية مهارات الشباب، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما سيتعرف المشاركون على أبرز المبادرات الهندية في مجالي الحوكمة الرقمية والإدارة العامة، والتي تجسد دور التكنولوجيا والابتكار المؤسسي في الارتقاء بكفاءة الخدمات العامة، وتعزيز شفافيتها، وتيسير حصول المواطنين عليها، لا سيما في المناطق الريفية والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات.

وفي إطار البرنامج، سيزور الوفد عددًا من المؤسسات الهندية الرائدة، من بينها الهيئة الوطنية للصحة، وشركة دلهي لمترو الأنفاق، والمجلس الهندي للبحوث الزراعية، والمؤسسة الوطنية للصناعات الصغيرة، ولجنة الانتخابات الهندية. وستتيح هذه الزيارات للمشاركين فرصة الالتقاء المباشر بالخبراء الهنود، والتعرف عن كثب على نماذج وتطبيقات عملية في مجالي الحوكمة والتنمية.


ويُعد برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي إحدى المبادرات الرائدة لوزارة الشؤون الخارجية بحكومة الهند، ويهدف إلى توفير برامج تدريبية للمسؤولين في الدول الشريكة.

وتحتل مصر مكانة بارزة بين الدول الشريكة للهند في إطار البرنامج، حيث استفاد أكثر من 1600 مسؤول مصري من البرامج التدريبية التي أُتيحت لهم في الهند. ويمثل البرنامج منصة مهمة لتبادل الخبرات الهندية في مجال التنمية، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتوطيد أواصر التعاون والروابط بين مؤسسات وشعبي البلدين.


ومن المتوقع أن تسهم الزيارة المرتقبة لنواب المحافظين المصريين في دفع التعاون الثنائي بين الهند ومصر قدمًا في مجالات الحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والارتقاء بكفاءة تقديم الخدمات العامة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتواصل والتعاون المستدام بين المؤسسات والمسؤولين في البلدين. وتتولى سفارة الهند تنسيق الزيارة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية ووزارة الخارجية المصرية.

سفارة الهند بالقاهرة نواب المحافظين 25 محافظة مصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

سفيان بن جديدة

موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟

جاسم محمد البداوي

تحرك عسكري خليجي جديد.. 6 دول تتفق على إنشاء قيادة متقدمة لتعزيز الدفاع المشترك

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية.. سر التماسك والطعم المميز

أرشيفية

نقل 63 طالباً إلى المستشفى بعد حريق بمدرسة دينية في بنجلاديش

ترشيحاتنا

مجلس المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

مجلس جمعية المهندسين المصرية يعقد اجتماعه الأول ويقر تشكيل هيئة المكتب

الصومال تعزي مصر

الصومال تعزي مصر في ضحايا حادث قطار العياط

تبادل الخبرات في القطاع الصحي

وزير الصحة يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في القطاع الصحي

بالصور

أسباب تأخر الكلام عند الأطفال.. تعرف على أبرز العلامات والطرق الفعالة لتنمية الحصيلة اللغوية

تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال
تأخر الكلام عند الأطفال

مفاجأة عن ألزهايمر.. المرض قد يترك إشارات مبكرة في حركة جسمك

ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط
ألزهايمر لا يؤثر على الذاكرة فقط

في أحدث ظهور لها.. مي عز الدين تبرز رشاقتها بإطلالة رياضية

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

علاقة خفية بين الكوليسترول والصدفية.. مكمّل غذائي قد يغير طريقة العلاج

ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟
ما علاقة الكوليسترول بالإصابة بمرض الصدفية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

المزيد