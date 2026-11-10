الخدمات تتوسع داخل «المنصورة الجديدة» أولى مدن الجيل الرابع في الدلتا

تتوسع منظومة الخدمات بمدينة المنصورة الجديدة لتلبية احتياجات السكان اليومية، مع تشغيل عدد من المنشآت الصحية والتعليمية والمصرفية والتجارية، بما يدعم توفير الخدمات الأساسية داخل المدينة ويقلل الحاجة إلى الانتقال لمناطق أخرى للحصول عليها.

وكشف تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول موقف الخدمات بالمدينة التي تعد أولى مدن الجيل الرابع في الدلتا، عن تشغيل مجموعة من المنشآت التي تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، أبرزها:

1- الصحة

تم تنفيذ وتشغيل مركز طبي بالمدينة وتسليمه إلى وزارة الصحة والسكان، إلى جانب تخصيص 7 قطع أراضٍ لإقامة أنشطة طبية، بما يدعم التوسع في الخدمات الصحية مستقبلًا.

2- التعليم

تضم المدينة 4 مدارس دخلت مرحلة التشغيل، فيما يجري تنفيذ مدرسة خاصة، والاستعداد لبدء تنفيذ مدرسة أخرى، فضلًا عن تخصيص أرض لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مجمع مدارس حكومية.

3- خدمات مصرفية

بدأ البنك الأهلي المصري تقديم خدماته داخل المدينة، بينما يجري التجهيز لتشغيل فرعي بنك مصر وبنك التعمير والإسكان، لتوسيع نطاق الخدمات المصرفية المتاحة للسكان.

4- الشهر العقاري

تتوفر بالمدينة 3 وحدات للشهر العقاري دخلت مرحلة التشغيل، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات المرتبطة بالمعاملات والتوثيق العقاري.

5- الغاز الطبيعي

تم تشغيل وحدة تابعة لشركة الغاز داخل المدينة، لتوفير الخدمات المرتبطة بهذا القطاع للسكان.

6- تموين السيارات

دخلت محطة تموين السيارات الخدمة، لتلبية احتياجات أصحاب السيارات داخل المدينة.

7- الأسواق التجارية

تم تشغيل 59 محلًا من إجمالي 63 موزعة على 8 أسواق تجارية بالمرحلة الأولى، بما يوفر منافذ متنوعة للتسوق وشراء الاحتياجات اليومية، فيما يجري تنفيذ 7 أسواق أخرى تضم 80 محلًا على مرحلتين.