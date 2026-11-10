أستون فيلا يجدد التعاقد مع مدافعه السويدي ليندوف

أعلن نادي أستون الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تجديد عقد مدافعه السويدي فيكتور ليندلوف حتى عام 2028، وذلك بعد تفعيل النادي لخيار تمديد عقده الحالي لمدة عام إضافي.



وخاض ليندوف - البالغ من العمر 32 عاماً -، 43 مباراة بقميص "الفيلانز"، منذ انضمامه إلى النادي في عام 2025 قادماً من مانشستر يونايتد.

وقد لعب ليندلوف دوراً محورياً في تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي خلال موسمه الأول مع الفريق، حيث تألق في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز بنتيجة 3-0 على نادي فرايبورغ الألماني في إسطنبول.

ومنذ وصوله إلى ملعب "فيلا بارك"، أثبت ليندلوف نفسه كعنصر أساسي في خط الدفاع، بالتزامن مع استمراره في قيادة المنتخب السويدي على الصعيد الدولي.