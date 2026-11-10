مستقبل مايكل كاريك مع مانشستر يونايتد يقترب من النهاية بعد تراجع النتائج

بات مستقبل مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، محل شك كبير، في ظل تحركات مكثفة داخل إدارة النادي الإنجليزي لمراجعة موقفه، وسط احتمالات متزايدة باتخاذ قرار بإقالته خلال الساعات المقبلة، بسبب تراجع نتائج الفريق وعدم ظهوره بالمستوى المنتظر خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة «التليغراف» أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت مراجعة شاملة لمستقبل كاريك، بعد حالة من عدم الرضا عن أداء الفريق ونتائجه، حيث تدرس الإدارة الخيارات المتاحة بشأن استمراره على رأس القيادة الفنية أو التعاقد مع مدرب جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي للنادي، وعمر برادة، الرئيس التنفيذي، يتوليان قيادة التحركات المتعلقة بمستقبل المدرب، مع اتجاههما لعرض توصية بإجراء تغيير فني خلال اجتماع مرتقب مع جيم راتكليف، أحد ملاك مانشستر يونايتد.

التعادل أمام أستون فيلا يزيد الضغوط على كاريك

وجاءت هذه التطورات عقب تعادل مانشستر يونايتد المثير أمام أستون فيلا بنتيجة 4-4، في مواجهة شهدت تقلبات عديدة ونجاح الفريق في العودة أكثر من مرة، إلا أن النتيجة لم تكن كافية لتهدئة الانتقادات الموجهة للجهاز الفني، في ظل استمرار تراجع نتائج الفريق واحتلاله مركزًا متأخرًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان كاريك قد حصل على فرصة أخيرة لإثبات قدرته على تحسين نتائج الفريق وإعادة التوازن إلى أدائه، بعد سلسلة من النتائج السلبية، لكن المستويات التي قدمها مانشستر يونايتد في مبارياته الأخيرة لم تنجح في تبديد الشكوك حول مستقبله.

ورغم تزايد التقارير التي تشير إلى اقتراب رحيله عن منصبه، لم يصدر مانشستر يونايتد أي إعلان رسمي بشأن إقالة كاريك حتى الآن، في الوقت الذي تؤكد فيه تقارير أخرى أن إدارة النادي تفضل التريث واستكمال تقييم جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل القيادة الفنية للفريق.