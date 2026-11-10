الزمالك يضع 3 ضمانات حاسمة في ملف شركة الكرة.. موافقة العمومية وحق فسخ التعاقد وحماية الهوية

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك وضع مجموعة من الضمانات قبل استكمال إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم، في إطار حرصه على حماية حقوق النادي والحفاظ على هويته ومكتسباته.

وشدد النادي على أن استكمال إجراءات زيادة رأس مال شركة الكرة لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، مع خضوع جميع الخطوات والإجراءات للرقابة المباشرة، بما يضمن سلامتها وحماية حقوق القلعة البيضاء.

كما أعلن الزمالك احتفاظه بحق الرقابة الكاملة على دفاتر شركة كرة القدم في أي وقت، إلى جانب حق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته، في إطار الضمانات التي يسعى النادي لفرضها على الشركاء.

وفي السياق ذاته، شدد مجلس الإدارة على أن اسم الزمالك وشعاره وألوانه وزيه وعلامته التجارية خطوط حمراء لا يجوز المساس بها، مؤكدًا أن القرارات المتعلقة بهوية النادي وتاريخه وجماهيره تظل محفوظة للزمالك، ولا يمكن الالتفاف عليها أو تعديلها بأي آلية تصويت.