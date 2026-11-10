حقيقة حذف عقار من قائمة التراث المعماري بمصر الجديدة.. بيان عاجل من المحافظة

تنفى محافظة القاهرة صحة ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف أحد العقارات بحى مصر الجديدة من سجلات العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، مصحوبًا بصورة لأحد العقارات التراثية.

وتؤكد محافظة القاهرة أن الصورة المتداولة غير صحيحة، ولا تخص العقار المشار إليه، بل تخص العقار رقم ٨ شارع إبراهيم اللقاني بمصر الجديدة، وهو أحد العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، ويتمتع بالحماية القانونية التي تحظر هدمه، باعتباره من العقارات المسجلة ضمن قائمة العقارات المتميزة.

محافظة القاهرة

وأكدت محافظة القاهرة حرصها الكامل على الحفاظ على العقارات ذات الطراز المعمارى المتميز، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المعماري والتاريخي للعاصمة، مشددةً على عدم السماح بهدم أي من العقارات التي تتمتع بالحماية وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

أما ما يخص العقار رقم 7 شارع لطفى فسيتم مراجعة موقفه القانونى والتعامل معه وفقًا للاجراءات القانونية المتبعة بهذا الشأن.

وتهيب محافظة القاهرة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.