محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار

وجه محافظ المنوفية عمرو الغريب، برفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء، والتأكد من جاهزية محطات وشبكات الصرف ومعدات الطوارئ بما يضمن سرعة التعامل مع أية تداعيات محتملة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم/الثلاثاء/، بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام ،و المستشار الهندسي ،و المستشار القانوني ،و مدير عام شئون مكتب المحافظ ، ورؤساء الوحدات المحلية ، ومديري مديريات الخدمات ، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر بالمنوفية ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديري عموم هيئة الأبنية التعليمية ، وفرع المجلس القومي للسكان بالمنوفية ، وعدد من مديري الإدارات بالديوان العام .

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف المرور الميداني لمراجعة إجراءات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ومحولات الكهرباء وإصلاح كافة الأعطال حفاظاً على أرواح المواطنين ، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة دعم غرف العمليات بالكوادر والكفاءات المؤهلة بما يضمن التعامل الفوري مع الطوارئ والأزمات .

وأكد الغريب علي ضرورة الإلتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد إستهلاك الطاقة مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الإستخدام الأمثل للموارد، مشيرا إلي أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، والعمل وفق رؤية واضحة وأولويات محددة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع المعوقات والتحديات وعدم السماح بأي تقصير في تنفيذ التكليفات بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات أبناء المحافظة .

وثمن المحافظ الجهود المبذولة في تنفيذ لقاءات مبادرة " كلنا عندك " والتي أثبت ترجمة فعلية لنهج التواصل المباشر مع المواطنين والتواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم ، لافتا إلى أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع السلع واللحوم والدواجن والأسماك وكذا مستودعات البوتاجاز وكافة السلع البترولية وذلك من خلال التنسيق التام بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات ، مع استمرار ضخ المزيد من السلع الأساسية والاستراتيجية واللحوم والتصدي لأية مخالفات وضبط الأسعار والتعامل الحاسم مع أية محاولات لاستغلال المواطنين .

وفيما يخص ملف التعديات ومخالفات البناء ،أكد المحافظ علي ضرورة التواجد الميداني وتكثيف الجهود في تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 30 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء وما ترصده منظومة المتغيرات المكانية في مهدها حتي سطح الأرض ، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم التهاون فى تطبيق القانون تجاه أية مخالفات مع ضرورة الحفاظ على الأراضي المستردة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية ووضع رؤي لاستغلالها في تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع العام علي المواطنين.

وطالب المحافظ بضرورة تكاتف الجهود والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026 / 2027 الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأعمال ، موجهاً بضرورة التواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة وتحقيقاً للصالح العام، فضلا عن تكثيف الجهود للدفع بمعدلات أداء منظومات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة مع التأكيد على سرعة إنهاء الملفات المستوفاة، وتذليل أية معوقات أمام المواطنين، بجانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات بالشوارع ومراجعة عقود النظافة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين في إطار القوانين واللوائح المنظمة.