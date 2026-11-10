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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظام توفير الوقود قد يتحول إلى كابوس ميكانيكي في السيارات الحديثة

أسباب استهلاك الزيت
أسباب استهلاك الزيت
عزة عاطف

تعد تقنية إيقاف عمل الأسطوانات (Cylinder Deactivation) إحدى الحلول الهندسية التي طورها صُنّاع السيارات لتحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض خفض خروج الانبعاثات الكربونيّة في محركات الاحتراق الداخلي.

وتعتمد هذه التقنية – التي تعرف بأسماء تجارية مختلفة مثل (AFM) و(DFM) لدى جنرال موتورز، و(VCM) لدى هوندا – على غلق صمامات الشفط والعادم وتوقيف ضخ الوقود عن أسطوانات محددة أثناء السير بالسرعات الثابتة أو الأحمال الخفيفة.

ورغم المكاسب النظرية والبيئية لهذه المنظومة، إلا أنها تُضيف تعقيدات ميكانيكية وإلكترونية تجعل المحرك عرضة لأعطال فنية على المدى الطويل.

1. تعقيد المنظومة الميكانيكية وتلف الرافيعات الهيدروليكية

تعتمد التقنية على رافعات صمامات (Valve Lifters) هيدروليكية خاصة تعمل بالضغط الزيتي لغلق وفتح الصمامات ميكانيكيًا.

ومع مرور الوقت وكثرة التنقل بين وضعية التفعيل والإيقاف، تتعرض هذه الرافعات الميكانيكية للتآكل أو التلف والتأكل الداخلي، مما يؤدي إلى ظاهرة الرافعة المنهارة. 

ويسبب ذلك أصوات طقطقة صادرة من غطاء الصمامات، واختلالًا في توقيت المحرك، وقد ينتهي الأداء بتلف عمود الكامات (Camshaft).

2. استهلاك الزيت الزائد وتسربه إلى غرف الاحتراق

يُشكل استهلاك الزيت المرتفع أحد أبرز التحديات الموثقة في المحركات المزودة بهذه التقنية.

عند إيقاف الأسطوانة وغلق صماماتها، يستمر المكبس في الحركة صعودًا وهبوطًا بفعل دوران عمود الكرنك، مِمَّا يولد خللًا في ضغط غرف الاحتراق وتكون فراغ جزئي (Partial Vacuum).

وفقدان ضغط الغاز المساعد لعمل حلقات المكبس (Piston Rings) يؤدي إلى تسرب زيت المحرك من الجدران نحو غرفة الاحتراق الموقفة، مما يتسبب في احتراق الزيت تدريجيًا وارتفاع معدل استهلاكه.

3. اتساخ شمعات الاحتراق وحدوث الميسفاير

يتسبب تسرب الزيت المستمر إلى غرف الاحتراق الموقفة في ترسب المواد الزيتية على شمعات الاحتراق (Spark Plugs) وتراكم الكربون حولها.

ويؤدي هذا الاتساخ إلى تراجع كفاءة الشرارة الكهربائية وحدوث ظاهرة تفويت الاحتراق (Misfire) عند إعادة تفعيل الأسطوانات، مما ينتج عنه خشونة في دوران المحرك واهتزازات غير مرغوبة وظهور لمبة المحرك (Check Engine).

4. تراكم الترسبات الكربونية على الصمامات

تُغير المنظومة السلوك الميكانيكي لحركة الصمامات وتوقيتها، مِمَّا يرفع فرص تكون الترسبات الكربونية الصلبة على صمامات السحب والعادم.

كما تسهم الضغوط المتولدة في دفع أبخرة الزيت عبر نظام تهوية علبة المرفق (PCV)، لترسب طبقات كربونية سميكة تُعيق تدفق الهواء داخل مجاري السحب وتخفض من كفاءة المحرك الإجمالية.

5. الحساسية الشديدة لنظافة وجودة زيت المحرك

تعتمد مشغلات المنظومة (Solenoids) والممرات الهيدروليكية الدقيقة على ضغط ونقاء زيت المحرك لضمان سلاسة التبديل بين الأسطوانات.

وأي تأخير في مواعيد تغيير الزيت أو استخدام درجات لزوجة غير معتمدة يؤدي إلى تكون الرواسب الطينية (Sludge)، مما ينسد الممرات الهيدروليكية ويمنع الأسطوانات من العمل أو التوقف بالشكل المطلوب.

تقنية إيقاف عمل الأسطوانات أسباب استهلاك الزيت أسباب اتساخ شمعات الاحتراق تلف رافعات الصمامات الهيدروليكية تقنية Cylinder Deactivation

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