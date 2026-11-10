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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسلا تزيد إنتاج سايبرتراك قبل قرار وقف تصنيعها

مبيعات تسلا سايبرتراك
مبيعات تسلا سايبرتراك
عزة عاطف

تستعد شركة «تسلا» الأمريكية لإضافة نوبة عمل جديدة في مجمعها الصناعي «جيجافاكتوري تكساس»، بهدف زيادة وتيرة إنتاج شاحنتها الكهربائية «سايبرتراك» وتلبية طلبات المتأخرات قبل إيقاف تصنيعها رسميًا.

وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الشركة رسمًا عن إغلاق خطوط إنتاج الشاحنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحلول منتصف عام 2027، لتحويل الطاقة الإنتاجية للمنعطف المستقبلي المخصص لسيارات الأجرة ذاتية القيادة «سايبركاب».

تراجع مبيعات سايبرتراك وتعديل الأهداف الاستراتيجية

شهدت تسلا سايبرتراك تراجعًا لافتًا في معدلات التسليم مقارنة بالطاقة الاستيعابية التي خططت لها الشركة سابقًا، والتي كانت تستهدف تصنيع 250,000 شاحنة سنوياً.

ورغم تسليم 38,965 شاحنة في عام 2024، انخفضت المبيعات في السوق الأمريكية إلى 20,237 وحدة خلال عام 2025، واقتصرت على نحو 11,586 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

مما دفع الإدارة التنفيذية لتعديل أولوياتها الصناعية وتخصيص الموارد للتوسع في منصات القيادة الذاتية الموجهة لخدمات النقل الذكي.

معالجة طلبات الحجز وتسليم الالتزامات السابقة

أكد "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي للشركة، أن إضافة نوبة العمل تهدف إلى الوفاء بالحجوزات التراكمية المسجلة لدى الشركة وتلبية طلبات العملاء الحاليين قبل إيقاف خط الإنتاج بشكل كامل.

وستسهم هذه الزيادة التشغيلية المؤقتة في استغلال الطاقة الإنتاجية للمجمع قبل البدء في إعادة تفكيك وتحديث معدات التجميع لتتناسب مع متطلبات خطوط إنتاج «سايبركاب» المرتقبة.

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