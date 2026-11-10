التعليم العالي: مصر تحتل المرتبة 25 عالميا في النشر العلمي بـ47 ألفا و269 بحثا خلال 2025

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، تقدم مصر إلى المرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي الدولي، بعدما ارتفع عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا للباحثين المصريين إلى 47 ألفا و269 بحثا خلال عام 2025، مقارنة بـ15 ألفا و116 بحثًا عام 2013.

وقال الوزير - في بيان اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية - إن هذا التطور يعكس تنامي قدرات الباحثين المصريين وتطور مستوى الإنتاج البحثي بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، مؤكدًا أن البحث العلمي والابتكار يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة.



وأوضح أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية نجحت في تحويل عدد من مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية في مجالات متعددة، من بينها تطوير الأجهزة الطبية، وتصميم المركبات الكهربائية، وتطوير حلول لتحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية، فضلًا عن تصنيع المعدات والآلات محليًا.



وأضاف أن منظومة البحث العلمي المصرية طورت العديد من المنتجات والتطبيقات البحثية التي تمثل بدائل لمنتجات مستوردة، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز الاستفادة الاقتصادية من نتائج الأبحاث العلمية.



وأشار قنصوة إلى مواصلة الوزارة تنفيذ مخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026 في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى إطلاق مبادرة الابتكار، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة للباحثين والمبتكرين، وتشجيع تحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى منتجات وحلول تطبيقية، وذلك بحضور وزيري الدولة للإنتاج الحربي والصناعة، في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم الابتكار والتصنيع المحلي.

وشدد على أهمية توجيه البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية واحتياجات الصناعة والمجتمع، وتعزيز التعاون العلمي الدولي، وتوسيع مشاركة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في المشروعات والشراكات البحثية الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات البحثية.

وأكد استمرار جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية البحثية، ودعم الباحثين والمبتكرين، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية وقطاعات الصناعة والإنتاج، بما يسهم في تحويل المعرفة العلمية إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في 10 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي للعلم من أجل السلام والتنمية، تأكيدًا لدور العلم والبحث العلمي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.