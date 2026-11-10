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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة الدليل: الأصوات العربية في إسرائيل تستهدف إبعاد نتنياهو فقط

أسامة الدليل
أسامة الدليل
محمد كمال

قال الكاتب الصحفي أسامة الدليل إن الأحزاب العربية في إسرائيل لا تستهدف المشاركة في الحكومة المقبلة بقدر ما تسعى إلى إبعاد بنيامين نتنياهو عن المشهد السياسي، موضحًا أن هذه الأحزاب حشدت أصواتها لتحقيق هذا الهدف.

الأحزاب العربية لا تسعى للمشاركة بالحكومة الإسرائيلية المقبلة

وأضاف الدليل، خلال لقاء حواري على قناة «الحياة»، أن ما يسمى بالقائمة العربية، التي تضم الإخوان المسلمين، تختلف عن القائمة المشتركة، مشيرًا إلى أن توجه الأصوات العربية ينصب على إبعاد نتنياهو من المشهد فقط.

وأوضح أن هذه القوى ليست مستعدة بالضرورة للمشاركة في الحكومة، وإنما قد تكتفي بدعمها من الخارج، قائلًا: «لدرجة مش على استعداد يبقى لنا دور في الحكومة، إحنا بس نبقى داعمين».

وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يضع الحكومة الإسرائيلية تحت رحمة الأحزاب الداعمة لها، إذ يمكن لهذه الأطراف الانسحاب في أي لحظة، بما يؤدي إلى انهيار الحكومة، مضيفًا: «لو إيايزنكوت وافق إن دول يبقوا داعمين، هيبقى تحت رحمتهم في أي لحظة ممكن إنهم ينسحبوا فالحكومة تنهار».

وتطرق الدليل إلى أهمية متابعة الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن الاهتمام بهما يرتبط بمدى انعكاس نتائجهما على مستقبل المنطقة، وما إذا كانت ستتجه نحو مزيد من التعقيد أو تشهد قدرًا من الهدوء النسبي.

وشدد على ضرورة أن تنطلق قراءة مصر للتطورات السياسية والانتخابية في إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك ما يحدث في أوروبا، من تحديد المصالح المصرية وتأثير هذه التحولات عليها، قائلًا: «ما هو ده ماشي، أنا مصالحي فين في ده؟ طبعا هو ده اللي المفروض يبقى العنوان الكبير بالنسبة لنا».

الأحزاب العربية نتنياهو إسرائيل الانتخابات الإسرائيلية

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