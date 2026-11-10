المقاولون العرب يهزم المصرية للاتصالات ويحجز مقعده في دور الـ16 بكأس مصر

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا ثمينًا على حساب المصرية للاتصالات «وي» بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، ليحسم تأهله إلى دور الـ16.

واحتضن ستاد بتروسبورت المواجهة التي شهدت انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المقاولون العرب في فك شفرة دفاع المصرية للاتصالات خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وسجل شادي حسين هدف الفوز الوحيد لذئاب الجبل في الدقيقة 83، بعدما استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، وحولها برأسية قوية إلى الشباك، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وبهذا الفوز، يضرب المقاولون العرب موعدًا مع فريق القناة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما حسم الفريقان تأهلهما إلى المرحلة المقبلة.