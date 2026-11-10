أول ظهور لأفشة من المستشفى بعد الجراحة.. ماذا قال لجماهير الأهلي؟

حرص محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على طمأنة جماهيره ومحبيه على حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة لاستئصال الزائدة الدودية، بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة خلال الساعات الماضية.

الأهلي

ونشر أفشة صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهر خلالها على فراش المرض داخل أحد المستشفيات، برفقة أفراد أسرته، عقب خضوعه للعملية الجراحية التي تكللت بالنجاح.

وعلق لاعب الأهلي على الصورة بكلمة: «الحمد لله»، في رسالة طمأن بها متابعيه على حالته الصحية، وسط تفاعل واسع من جماهير الأهلي ومحبيه، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم وتمنيات الشفاء العاجل له.

وكان أفشة قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً لاستئصال الزائدة الدودية، قبل أن يخضع للعملية بنجاح.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين ضمن مشوار المنافسة على لقب الدوري.