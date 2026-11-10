لليوم الثاني.. حملة مكبرة على الفريزة والنباشين بشارع السودان بأحياء الدقي والعجوزة وإمبابة

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بعمل حملة مكبرة على الفريزة والنباشين بشارع السودان، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بحضور الإدارة العامة للمتابعة وشرطة المرافق.

حيث أكد اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أن الحملة شملت شارع السودان بنطاق احياء الدقي والعجوزة وامبابة وبتواجد سيارات نصف نقل وعمال نظافة.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط 3 تروسيكل وعدد 60 جونية للفريزة والنباشين.

وقد وجه اللواء محمد الضبيعي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومصادرة التروسيكلات والجواني.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة للقضاء على الغريزة والنباشين بنطاق أحياء الجيزة.