وزير الدفاع الإيطالي: دول الاتحاد الأوروبي لم تتحرك لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر

اتهم وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، الثلاثاء، دول الاتحاد الأوروبي بالتقاعس عن اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز أمن الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحكومات الأوروبية لم تستجب لدعوات روما بزيادة مساهماتها في المهمة البحرية الأوروبية «أسبيدس».

وقال كروزيتو، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إنه لم يرَ حتى الآن أي تحرك ملموس من الدول الأعضاء لتعزيز المهمة، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2024 لحماية السفن التجارية من هجمات الفصائل اليمنية المدعومة من إيران.

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد دعا الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي إلى تعزيز قدرات «أسبيدس»، في ظل تصاعد التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة على خلفية الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأشار كروزيتو إلى أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أدركت أهمية المطالب الإيطالية، موضحًا أنها وجهت رسالة إلى الدول الأعضاء الـ27 لحثها على زيادة إسهاماتها في المهمة، بعدما أكدت أن فعاليتها تتطلب مشاركة أكثر من 10 سفن حربية.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «إيل سولي 24 أوري» الإيطالية أن المباحثات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة المساهمات لم تسفر حتى الآن عن نتائج حاسمة، في ظل إحجام بعض الدول ذات الموارد المحدودة عن نشر مزيد من الأصول البحرية.

وانتقد كروزيتو تفاوت مساهمات الدول الأوروبية، قائلًا إن نحو ثلث العمليات الأوروبية يعتمد على المشاركة الإيطالية، بينما تقدم دول أخرى، أكبر من إيطاليا بكثير، إسهامات أقل، مشددًا على ضرورة تقاسم الأعباء بين جميع الدول المشاركة في المهام الأوروبية.

وأضاف الوزير، خلال فعالية في العاصمة روما، أن الاستثمار في المهام البحرية يجب أن يقابله التزام جماعي من جميع الدول الأعضاء، وليس الاعتماد على مساهمات عدد محدود منها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة لاضطرابات متزايدة، بما في ذلك مضيقا باب المندب وهرمز، على خلفية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية.

وتكتسب سلامة الملاحة في البحر الأحمر أهمية خاصة لإيطاليا، إذ تشير جمعية «أسارماتوري»، إحدى أبرز جمعيات ملاك السفن الإيطالية، إلى أن نحو 40% من تجارة البلاد مع بقية العالم تمر عبر قناة السويس.