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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصرية للمطارات تشارك في برامج تدريبية متخصصة تنظمها وكالة «جايكا» باليابان لتعزيز كفاءة كوادرها

المصرية للمطارات
المصرية للمطارات
نورهان خفاجي

شاركت الشركة في عدد من البرامج التدريبية المتخصصة التي نظمتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) باليابان، والتي استهدفت تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الممارسات الدولية في مجالات تخطيط وإنشاء وإدارة وصيانة المطارات.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة المصرية للمطارات على مواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة المطارات.

وقد ضم الوفد المصري المهندسة هاجر الحسيني، مدير عام المشروعات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مهندس محمد عبدالعظيم، مدير إدارة مشروعات المساعدات الضوئية بقطاع الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، حيث شاركا في برنامج The Total Planning of Airport Construction, Management and Maintenance، كما شارك السيد/ سمير محمد علي، نائب مدير مطار شرم الشيخ، في برنامج Management of Airport – ANS Technology.

وتناولت البرامج التدريبية أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في تخطيط وتصميم وإنشاء المطارات وإدارتها وصيانتها، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعزيز معايير السلامة والاستدامة. كما تضمن البرنامج زيارات ميدانية لثلاثة مطارات يابانية، أتيحت خلالها الفرصة للاطلاع على أحدث الأجهزة والتكنولوجيات المستخدمة في التشغيل والصيانة، والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في إدارة المنظومات الفنية وضمان استمرارية كفاءتها.

وعلى هامش المشاركة، استعرض الوفد المصري التجربة المصرية في إدارة وتطوير المطارات، مسلطًا الضوء على أبرز الإنجازات ومشروعات التحديث التي شهدتها المطارات التابعة للشركة خلال السنوات الماضية، إلى جانب عرض خطط ومشروعات التطوير المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية والارتقاء بمستويات التشغيل، بما يتماشى مع النمو المتزايد في حركة الركاب ويلبي تطلعات المسافرين. وقد حظيت التجارب المصرية باهتمام وإشادة المشاركين، مع إبداء عدد من الدول رغبتها في دراسة إمكانية الاستفادة منها وتطبيق بعض جوانبها في مطاراتها.

وتأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات واهتمام وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي، بتعزيز التعاون الفني مع الجانب الياباني، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تتميز بها المطارات اليابانية، فضلًا عن توسيع مجالات تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الدولية وممثلي الدول المشاركة.

وتؤكد هذه المشاركة التزام الشركة المصرية للمطارات بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية للتطوير، من خلال إتاحة فرص التدريب والتأهيل المستمر للكوادر المتخصصة، وصقل مهاراتها بأحدث المعارف والخبرات الدولية، بما يدعم جهود الشركة نحو تطوير منظومة المطارات المصرية والارتقاء بمستوى أدائها وفقًا لأعلى المعايير والممارسات العالمية.

المصرية للمطارات المطارات المصرية وزارة الطيران

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