أفاد إعلام فلسطيني، أن دبابات الاحتلال تطلق نيرانها الثقيلة تجاه مناطق شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال إعلام فلسطيني:" طيران الاحتلال يشن غارة جوية على حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74 ألفا و 645 شهيدا، و175 ألفا 978 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم / الثلاثاء/ - أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، شهيدين، و16 مصابا.