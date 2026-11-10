بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة

زار سائق الفورمولا 1 البريطاني وبطل العالم 7 مرات لويس هاميلتون، معبر رفح البري، برفقة محافظ شمال سيناء خالد مجاور، للاطلاع على الجهود المصرية المبذولة لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين، وتنسيق دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.

واستعرض محافظ شمال سيناء خلال الزيارة آليات استقبال المرضى والمصابين القادمين من القطاع، والخدمات الطبية المقدمة لهم، إلى جانب جهود تنسيق المساعدات الإنسانية وتسهيل نقلها إلى غزة.

وجاءت الزيارة عقب وصول هاميلتون إلى مطار العريش الدولي، حيث كان في استقباله المحافظ خالد مجاور، ضمن برنامج يتضمن أيضا تفقد مخازن المساعدات التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، للتعرف على مراحل تجهيز الشحنات الإغاثية وإعدادها تمهيدا لإدخالها إلى القطاع.

ويعد لويس هاميلتون أحد أبرز نجوم رياضة السيارات عالميا، إذ توج ببطولة العالم للفورمولا 1 سبع مرات، كما أسس عام 2021 مؤسسة «ميشن 44» المعنية بدعم فرص التعليم والعمل أمام الشباب، وخصص لها 20 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة.