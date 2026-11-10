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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لا تحمي من البرد.. أضرار ارتداء الأطفال ملابس ثقيلة فى الشتاء

ملابس الشتاء
ملابس الشتاء
ريهام قدري

مع التقلبات الجوية واختلاف درجات الحرارة بين الصباح ووقت الظهيرة، تحتار كثير من الأمهات في اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن، خاصة مع الرغبة في حمايتهم من نزلات البرد والأمراض المرتبطة بتغير الفصول.

وتلجأ بعض الأمهات إلى ارتداء الطفل عدة طبقات من الملابس الثقيلة اعتقادًا بأن ذلك يوفر حماية أكبر من البرد، لكن هل زيادة الملابس هي الحل فعلًا؟ أم أن المبالغة في تدفئة الطفل قد تسبب له مشكلات أخرى؟

هل الملابس الثقيلة تمنع إصابة الأطفال بنزلات البرد؟

ارتداء الملابس الثقيلة وحده لا يمنع الإصابة بنزلات البرد، إذ إن نزلات البرد تنتج عن عدوى فيروسية تنتقل من شخص إلى آخر، وليست بسبب انخفاض درجة الحرارة في حد ذاته.

لكن اختيار الملابس المناسبة يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم، ويقلل شعور الطفل بالبرودة وعدم الراحة، خاصة عند الخروج في الصباح الباكر أو خلال الأجواء الباردة.

مخاطر المبالغة في تدفئة الطفل

الإفراط في ارتداء الملابس الثقيلة قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة جسم الطفل وزيادة التعرق، وهو ما يجعله يشعر بالانزعاج، وقد تصبح ملابسه المبللة بالعرق مصدرًا للشعور بالبرودة عند تعرضه للهواء.

لذلك، لا يُنصح بتغطية الطفل بطبقات كثيرة من الملابس دون مراعاة درجة حرارة الجو ومستوى نشاطه، خاصة أثناء اللعب والحركة.

كيف تختار الأم الملابس المناسبة لطفلها؟

هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الأمهات على اختيار ملابس الأطفال خلال تقلبات الطقس، أبرزها:

  • اعتمدي على الطبقات: يفضل ارتداء الطفل أكثر من طبقة خفيفة بدلًا من طبقة واحدة ثقيلة، حتى يمكن خلع إحداها أو إضافتها حسب تغير درجة الحرارة.
  • اختاري الملابس القطنية: تساعد الملابس المريحة والمناسبة على امتصاص العرق وتقليل الشعور بالانزعاج.
  • اهتمي بتدفئة الأطراف: احرصي على حماية اليدين والقدمين والرأس عند انخفاض درجات الحرارة.
  • تجنبي الملابس الزائدة: لا تجبري طفلك على ارتداء ملابس ثقيلة إذا كان يشعر بالحرارة أو يتعرق.
  • راقبي درجة حرارة جسمه: تحققي من حرارة صدره أو ظهره، بدلًا من الاعتماد على برودة اليدين والقدمين وحدها.
  • اختاري الملابس حسب النشاط: الطفل الذي يلعب ويتحرك يحتاج إلى ملابس مختلفة عن الطفل الذي يجلس دون حركة لفترة طويلة.

نصائح مهمة عند خروج الأطفال في الطقس المتقلب

مع اختلاف درجات الحرارة على مدار اليوم، من الأفضل تجهيز طبقة إضافية من الملابس يمكن استخدامها عند الشعور بالبرودة، مع تجنب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طوال اليوم إذا كانت درجات الحرارة ترتفع وقت الظهيرة.

كما ينبغي تغيير الملابس المبللة بالعرق أو المطر سريعًا، والحرص على تهوية الأماكن المغلقة بصورة مناسبة، والاهتمام بغسل اليدين وتقليل مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد.

هل تدفئة الطفل أثناء النوم تحتاج إلى احتياطات؟

نعم، خاصة بالنسبة للرضع؛ إذ يجب تجنب المبالغة في تدفئتهم أو استخدام أغطية ثقيلة قد تغطي الوجه، مع الحفاظ على درجة حرارة مريحة للغرفة واختيار ملابس نوم مناسبة.

الطقس الملابس المناسبة الملابس الشتوية طقس

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