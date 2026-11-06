قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره
هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب
ترامب يخطط لتحويل المكتب البيضاوي إلى نصب تذكاري لمنع الرؤساء المقبلين من تغييره
بعد مطالب عزله.. وزير الحرب الأمريكي يتمسك بمنصبه ويدافع عن الحرب علي إيران
إيران تضع 7 شروط أمام واشنطن.. مقترح نووي جديد يصل أمريكا عبر قطر
إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير
أمير الكويت يغادر البلاد متوجها إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات طبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات تكشف تعرض طفلك للتنمر في المدرسة.. 10 إشارات لا تتجاهليها

التنمر
التنمر
ريهام قدري

يتعرض بعض الأطفال للتنمر داخل المدرسة أو في محيطهم الاجتماعي دون أن يخبروا والديهم بما يحدث، سواء بسبب الخوف من رد فعل زملائهم أو الشعور بالخجل أو عدم القدرة على التعبير عما يمرون به، وهو ما يجعل ملاحظة التغيرات السلوكية والنفسية للطفل أمرًا ضروريًا لاكتشاف المشكلة مبكرًا.

ولا يقتصر التنمر على الضرب أو الاعتداء الجسدي، بل قد يشمل السخرية المتكررة والإهانة والإقصاء الاجتماعي ونشر الشائعات، وقد يمتد إلى الرسائل والمضايقات عبر الإنترنت.

ما العلامات التي تكشف تعرض الطفل للتنمر؟

هناك مجموعة من المؤشرات التي قد تنبه الأمهات والآباء إلى احتمال تعرض طفلهم للتنمر، وفقًا لإرشادات الجهات المتخصصة في حماية الأطفال، أبرزها:

1- رفض الذهاب إلى المدرسة

إذا أصبح الطفل يرفض الاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة، أو يختلق الأعذار للتغيب عنها، أو يشعر بالخوف عند اقتراب موعد الدراسة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على تعرضه لموقف مزعج داخل المدرسة.

2- ظهور كدمات أو إصابات غير مبررة

ملاحظة كدمات أو خدوش متكررة على جسم الطفل دون تفسير واضح، أو عودته بملابس ممزقة، تستدعي الانتباه ومحاولة معرفة ما حدث معه.

3- فقدان الأدوات المدرسية باستمرار

إذا تكرر اختفاء أدواته المدرسية أو ألعابه أو متعلقاته الشخصية، أو عاد إلى المنزل بأغراض تالفة، فمن المهم معرفة ما إذا كان أحد زملائه يتعمد إتلافها أو الاستيلاء عليها.

4- تغيرات مفاجئة في الحالة النفسية

قد يصبح الطفل أكثر عصبية أو قلقًا أو سريع البكاء، كما يمكن أن يفقد ثقته بنفسه أو يميل إلى الصمت والانعزال بعد أن كان اجتماعيًا.

5- اضطرابات النوم والكوابيس

من العلامات التي تستحق الانتباه صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا أو رؤية كوابيس متكررة، خاصة إذا تزامنت مع تغيرات أخرى في سلوك الطفل.

6- الشكوى المستمرة من آلام البطن والصداع

قد يعبر بعض الأطفال عن الضغوط النفسية من خلال أعراض جسدية، مثل الصداع وآلام المعدة والشعور بالغثيان، خاصة قبل الذهاب إلى المدرسة.

7- تراجع المستوى الدراسي

قد يؤثر التنمر في قدرة الطفل على التركيز والتحصيل الدراسي، فيبدأ مستواه في التراجع أو يفقد اهتمامه بالواجبات والأنشطة المدرسية.

8- الابتعاد عن الأصدقاء والأنشطة المفضلة

إذا توقف الطفل فجأة عن اللعب مع أصدقائه أو المشاركة في الأنشطة التي كان يستمتع بها، أو أصبح يفضل البقاء بمفرده، فقد يكون ذلك علامة على تعرضه لمشكلة اجتماعية.

9- تغير الشهية والعادات الغذائية

قد تظهر تغيرات واضحة في طريقة تناول الطعام، مثل فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل، وقد يعود الطفل من المدرسة جائعًا بصورة متكررة بسبب عدم قدرته على تناول وجبته.

10- تكرار السلوك العدواني مع الآخرين

في بعض الحالات، قد يعبر الطفل عن الأذى الذي يتعرض له بتصرفات عدوانية مع إخوته أو الأطفال الأصغر سنًا، وهو ما يستدعي فهم الأسباب وراء هذا التغير بدلًا من الاكتفاء بالعقاب.

كيف تتعامل الأم مع الطفل إذا اشتبهت في تعرضه للتنمر؟

ينبغي التعامل مع الطفل بهدوء ومنحه مساحة آمنة للتحدث دون لوم أو توبيخ، مع طرح أسئلة بسيطة ومفتوحة مثل: ماذا حدث في المدرسة اليوم؟ وهل هناك شيء يزعجك عند التعامل مع زملائك؟

ومن المهم الاستماع إليه جيدًا وتصديق مشاعره وعدم التقليل من المشكلة أو مطالبته بتحمل الإساءة، مع التواصل مع المدرسة لفهم ما يحدث واتخاذ خطوات واضحة لوقف التنمر وحماية الطفل.

وإذا ظهرت على الطفل علامات قلق أو اكتئاب مستمرة، فمن الأفضل الاستعانة بمتخصص في الصحة النفسية للأطفال، خاصة إذا ظهرت سلوكيات إيذاء النفس أو الحديث عن الرغبة في الموت، إذ تتطلب هذه الحالات تدخلًا عاجلًا.

متى يجب الانتباه؟

وجود علامة واحدة لا يعني بالضرورة أن الطفل يتعرض للتنمر، فقد ترتبط هذه التغيرات بمشكلات أخرى، لكن تكرارها أو ظهور عدة علامات معًا يستدعي فتح حوار مع الطفل والتواصل مع المدرسة لمعرفة السبب.

المصدر StopBullying.gov، والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

التنمر التنمر علي الطفل الطفل تنمر الاطفال الاطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

رئيس الوزراء

ننشر القائمة الرسمية للجهات المستثناة من قرار الحكومة بترشيد الإنفاق العام

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

القومي لحقوق الإنسان يعقد ورشة لمناقشة آليات مواجهة العنف المجتمعي

القومي لحقوق الإنسان يواجه العنف المجتمعي.. ورفع التوصيات للجهات المعنية

نيافة الأنبا مارك

رسامة قمص بإيبارشية باريس وشمالي فرنسا بيد الأنبا مارك

التضامن الاجتماعى

التضامن الاجتماعي تفتح آفاق التمكين الاقتصادي أمام سامية جمال بالفيوم

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل السبع بهارات في المنزل.. سر النكهة القوية لأشهر الأكلات المصرية

طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات
طريقة عمل خلطة السبع بهارات

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد