بعد مطالب عزله.. وزير الحرب الأمريكي يتمسك بمنصبه ويدافع عن الحرب علي إيران

أصدر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث رسالة مصورة يوم الخميس تعهد فيها بمواصلة النضال والوقوف في وجه المحاولات التي تُبذل في الكونجرس لعزله ودافع عن حرب إيران ووصفها بالجهد "الشجاع والتاريخي"، وذلك بعد أن عاقب الناخبون الحزب الجمهوري بسببها في انتخابات التجديد النصفي التي جرت هذا الأسبوع.

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث



وجاءت تصريحات هيجسيث، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي زادت فيه الانتقادات من ‌جانب خصومه في الكونجرس، فيما تجاهل الرئيس دونالد ترامب أسئلة حول ما إذا كان سيقوم بإقالة هيجسيث وعبّر عن تقديره له.

وكتب زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز متسائلا في منشور "لماذا لا يزال بيت هيجسيث في منصبه؟".



ويُنظر إلى هيجسيث، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، على أنه شخصية مثيرة للانقسام كما أثار عداوات لنفسه حتى داخل حزبه الجمهوري.

وينتقد خصومه في الكونجرس طريقة تعامله مع حرب إيران، التي قال جيه.دي فانس نائب الرئيس إنها كلفت الجمهوريين السيطرة على الكونجرس، بالإضافة إلى إقالة هيجسيث لعدد من كبار المسؤولين العسكريين وتوتر علاقاته مع المشرعين، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة ⁠إلى الحصول على حزمة إنفاق دفاعي بقيمة 1.5 تريليون دولار.