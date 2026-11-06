حرب إيران تلاحق هيجسيث.. هل يطيح ترامب بوزير دفاعه بعد هزيمة الجمهوريين؟

تتزايد الشكوك بشأن مستقبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث في منصبه على رأس وزارة الدفاع (البنتاجون)، في ظل تحميل منتقديه داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب مسؤولية دفع الرئيس نحو خوض حرب مع إيران، ساهمت في تكبد الجمهوريين خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء الماضي.

هل تتم إقالة وزير الدفاع الأمريكي ؟



وقال مصدران مطلعان على المناقشات لموقع ذا هيل إن ترامب يستفسر من حلفائه عن مدى الدعم الذي يحظى به هيجسيث، وأشار أحد المصدرين إلى أن وزير الدفاع يواجه مأزقًا كبيرًا، بينما قال الآخر إنه ليس من الواضح إلى أي مدى أصبح منصبه مهددًا.



وفي الوقت نفسه، تراجع الإدارة الأمريكية خطط استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، وفقًا لأحد المصدرين.



ورغم ذلك، دافع ترامب علنًا عن هيجسيث، وقال للصحفيين، الخميس، إنه لم يحسم قراره بعد بشأن مستقبل الحرب.



وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس، إنه يفضل عدم تدمير ما تبقى من إيران إن أمكن، لكنه ربما يضطر إلى ذلك، مضيفًا أن الجميع سيعرفون قريبًا ما سيحدث.



وقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية لصحيفة ذا هيل، الخميس، إن فكرة استبدال هيجسيث ليست عملية، مشيرًا إلى صعوبة العثور على بديل يمكن لمجلس الشيوخ المصادقة على تعيينه خلال الفترة الانتقالية الحالية، وقبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على المجلس.

وأضاف المسؤول أن هيجسيث لا يشعر بقلق بالغ إزاء احتمال استبداله.



وتراجعت مكانة وزير الدفاع لدى أعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين طالبوا وزارة الدفاع بمزيد من الشفافية بشأن الحرب على إيران وخطط الإنفاق الدفاعي.



وقال مسؤول في الكونجرس عن الحزب الجمهوري إن موقف هيجسيث أصبح غير قابل للاستمرار تمامًا من وجهة نظر الكونجرس.



وأضاف المسؤول أن الإبقاء عليه في منصبه سيجبر البيت الأبيض على استنزاف كامل رصيده السياسي للدفاع عنه في مواجهة إجراءات عزله، فضلًا عن إدخال الرئيس في دوامة لا تنتهي من التغطية الإعلامية المتعلقة بالحرب، وإقالة الجنرالات، وقضية تسريب المعلومات المعروفة باسم سيجنال جيت، وغيرها من الملفات.

وفي المقابل، شن هيجسيث وحسابات حليفة له على مواقع التواصل الاجتماعي حملة منظمة للدفاع عنه، الخميس.



ففي مقطع فيديو صُوّر أمام مبنى البنتاجون، هاجم هيجسيث مساعي النائب الجمهوري توماس ماسي لعزله، وجدد دعوته إلى موافقة الكونجرس على حزمة تسوية خاصة بالإنفاق الدفاعي تبلغ قيمتها 350 مليار دولار.



وقال هيجسيث في الفيديو الذي نُشر الخميس إن الأمر لا يتعلق به، وإنما بالطرف الآخر، مضيفًا أن خصومه منشغلون به، وأن نائبًا مهزومًا ومستاءً، إلى جانب حلفائه الديمقراطيين، تقدموا بمواد زائفة لعزله، على غرار محاولات عزل الرئيس ترامب مرتين.



وأضاف أن سياسات خصومه لا تحقق نتائج، ولذلك يلجأون إلى الاستعراض السياسي الذي يتنكر في صورة سلطة، في محاولة لتدمير خصومهم سياسيًا، مؤكدًا أن هذه المحاولات لم تنجح مع ترامب ولن تنجح معه.