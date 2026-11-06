القبض على طرفي مشاجرة بالمطرية.. هذه عقوبتهم بالقانون

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليها وزوجها بالضرب بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 17/ الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية بين طرف أول: (القائمة على النشر ، زوجها) ، وطرف ثان: (نجار) جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، على أثر حدوث مشادة كلامية لإعتراض الطرف الأول على قيام الطرف الثانى بتخزين بعض الأخشاب أمام محل سكنه ، تطورت إلى التعدى على بعضهم بالضرب دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفو بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار اليه لذات الخلافات .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.