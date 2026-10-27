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القبض على مدرب رياضى تعدى على زوجته ووالدتها المسنة بالضرب بالجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على مدرب رياضى تعدى على زوجته ووالدتها المسنة بالضرب بالجيزة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على سيدة مسنة ونجلتها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بالجيزة.


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ سبتمبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الأهرام من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مُسنة "مصابة بجرح قطعى باليد" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوج نجلتها لقيامه بالتعدى عليها ونجلتها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات زوجية بينه ونجلتها ، وبسؤال الأخيرة (القائمة على النشر – مقيمة بذات العنوان) أيدت ما سبق.


 

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مدرب رياضى – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيدة مسنة

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