إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم دراجتبن بخاريتين وتوكتوك بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص، أثر وقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين وتوكتوك على طريق منية النصر، دكرنس، بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطار من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم على الطريق العمومي، ووجود مصابين.

إنتقل ضباط المباحث، لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين ووجود 3 مصابين،

حيث أصيب كلا من: أشرف. إ . ر، 45 عاما ، مقيم الدراكسة، سائق توك توك، حيث أصيب بجرح قطعى بالرأس حوالى 10 سم.

مروان .ع .م15 عاما ، مقيم الدراكسة، طالب، مصاب باشتباه كسر القدم اليمنى واليسري.

محمد.ط. م 18 عامه ، مقيم الدراكسة، مصاب بإشتباه كسر بالساق اليمنى.

تم نقل المصابين لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة