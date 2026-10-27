رفع 120 طنًا من مخلفات الهدم والبناء بقرية ميت الكرماء في الدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المضي قدمًا في خطة المحافظة لتخليصها من مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الصلبة وتجمعات القمامة بكافة الشوارع والميادين بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك في إطار خطة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وإعادة المظهر الحضاري إلى ربوع المحافظة.

وأوضح أن المحافظة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى السيطرة على ظاهرة التخلص العشوائي، وحوكمة منظومة نقل المخلفات، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك بمتابعة قيام أصحاب رخص الهدم والحفر بنقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشار إلى أن المحافظة وفرت أماكن تخلص آمن مجهزة، وعلى رأسها موقع "قلابشو" بمركز بلقاس، حيث يتم تطبيق منظومة متطورة لتحويل هذه المخلفات إلى قيمة اقتصادية صديقة للبيئة، بدلا من كونها عبئا بيئيا.

وفي إطار الحملات المكبرة، ولليوم الثاني على التوالي، كلف محافظ الدقهلية الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة، وبالتعاون مع اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة طلخا، بشن حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة ونواتج الهدم والبناء وتجمعات القمامة بقرية ميت الكرماء.

وقامت الحملة بإشراف فهمي علام وكيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وبمشاركة معدات من مركز طلخا ووحدة التدخل السريع بديوان عام المحافظة، تم خلالها نقل 120 طن مخلفات هدم وبناء، بقرية ميت الكرماء بطلخا، ونقلها إلى أماكن التخلص الآمن بقلابشو.