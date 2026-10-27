محمد رمضان يسخر من توقعات الجمهور بشأن أغنيته الجديدة مع عصام صاصا

سخر الفنان محمد رمضان من توقعات الجمهور بشأن اسم أغنيته الجديدة، بعد إعلانه التعاون مع مؤدي المهرجانات عصام صاصا، وذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

محمد رمضان

وقال محمد رمضان: «اللي هيتوقع اسم أغنيتي مع عصام صاصا صح مش هيكسب حاجة»، في تعليق ساخر لفت به انتباه متابعيه إلى التعاون الفني المرتقب بينهما.

وأضاف رمضان: «عشان هدفي أمتعكم مش أشحت استماعكم»، مؤكدًا بطريقته الساخرة أن هدفه هو تقديم محتوى فني يستمتع به الجمهور، وليس مجرد جذب الاستماعات، وسط ترقب المتابعين للكشف عن اسم الأغنية وتفاصيل طرحها.