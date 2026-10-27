صابرين تدافع عن منى زكي بسبب أم كلثوم.. تفاصيل

دافعت الفنانة صابرين عن الفنانة منى زكي، في مواجهة الانتقادات التي طالت تجسيدها شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلم «الست»، مؤكدة أن منى زكي تعرضت للظلم في ردود الفعل على تجربتها، وأن المقارنة بين الفيلم والمسلسل الذي تناول سيرة أم كلثوم ليست منصفة.

تصريحات صابرين عن منى زكي

وقالت صابرين، خلال تصريحات تلفزيونية، إن منى زكي تحتل مكانة خاصة لديها، مؤكدة: «منى حبيبتي وبحس إنها حتة مني»، مشيرة إلى أن علاقتهما تقوم على المحبة والتقدير، وأنها تحرص دائما على دعمها في مشوارها الفني.

وكشفت صابرين أنها تحدثت هاتفيا مع منى زكي عندما عرضت عليها فكرة تقديم عمل عن أم كلثوم، موضحة أن منى قالت لها: «هنتكلم عنها للجيل الجديد»، في إشارة إلى رغبتها في تعريف الأجيال الجديدة بسيرة كوكب الشرق ورحلتها الفنية من خلال السينما.

وأكدت صابرين أن منى زكي حققت مكانة كبيرة في مشوارها الفني، معربة عن اعتقادها بأن الانتقادات التي صاحبت الفيلم لم تنصف تجربتها، قائلة: «هي اتظلمت في ردود الفعل على الفيلم، وحرام المقارنة بالمسلسل».

صابرين

وقد كشفت الفنانة صابرين عن اعتذارها عن المشاركة في فيلم «حليم»، الذي يُعد آخر أفلام الفنان الراحل أحمد زكي.

وقالت صابرين، في تصريحات تلفزيونية، إن المنتج والإعلامي عماد الدين أديب عرض عليها المشاركة في الفيلم، من خلال تجسيد شخصية أم كلثوم في مشهدين، لكنها اعتذرت عن الدور، لأنها لم تكن تتخيل تقديم الشخصية مرة أخرى.

وتابعت صابرين أنها نادمة على هذا القرار، إذ كانت تتمنى تلبية طلب الفنان أحمد زكي، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن فيلم «حليم» سيكون آخر أعماله السينمائية.