عودة ميرنا نور الدين إلى دراما رمضان 2027 أمام عمرو يوسف

تعود الفنانة ميرنا نور الدين إلى المنافسة في موسم دراما رمضان 2027، بعد غيابها عن الموسم الماضي، من خلال مسلسل «180»، الذي يجمعها مجددا بالنجم عمرو يوسف، بعدما تعاقدت على المشاركة في بطولته، بالتزامن مع استكمال التحضيرات النهائية للعمل تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع المقبلة، واستكمال التعاقدات مع باقي الفنانين.

ويجدد المسلسل التعاون بين ميرنا نور الدين وعمرو يوسف، بعدما اجتمعا من قبل في مسلسل «الكتيبة 101»، الذي عرض في رمضان 2023، وشارك في بطولته آسر ياسين ولبلبة، وتناول وقائع حقيقية حول بطولات الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء.

تفاصيل مسلسل «180» في رمضان 2027

يتكون مسلسل «180» من 15 حلقة، وتدور فكرته حول رقم الطوارئ الخاص بالحماية المدنية والمطافئ في مصر، في إطار درامي جديد على الشاشة المصرية. ويخوض أحمد ماجد المصري من خلاله أولى تجاربه في الإخراج، فيما تعود الفكرة إلى المنتج كريم أبو ذكري، ويتولى محمد حجاب كتابة السيناريو.

ويكثف صناع العمل استعداداتهم لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة، إذ يواصل المخرج أحمد ماجد المصري معاينة مواقع التصوير واختيار باقي الفنانين المشاركين، بالتزامن مع استكمال التجهيزات النهائية للمسلسل.

ميرنا نور الدين خارج موسم رمضان 2026

وكانت ميرنا نور الدين قد غابت عن موسم دراما رمضان 2026، بعدما اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل عرض عليها، مفضلة الحصول على إجازة من الموسم، بالتزامن مع ارتباطها بعدد من المشروعات الفنية الجديدة، أبرزها فيلم «أنا أنت.. أنت مش أنا»، الذي انتهت مؤخرا من تصويره بمشاركة الفنان معتصم النهار.

وشاركت ميرنا نور الدين في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل «فهد البطل»، أمام الفنان أحمد العوضي، وقدمت خلاله شخصية كناريا، الفتاة الشعبية التي تعمل في بيع بقايا الرخام للإنفاق على أسرتها، قبل أن تدخل في علاقة عاطفية مع فهد، الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي.

وتتصاعد الأحداث مع تطور علاقتهما واتجاههما إلى الزواج، قبل أن تنكشف مجموعة من الأسرار والمفاجآت التي تقلب مسار القصة.