أكاديمية الفنون تشارك بعروض فنية وتراثية في احتفالات الأكاديمية العسكرية بانتصارات أكتوبر

شاركت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بمجموعة متنوعة من العروض الفنية والفعاليات التراثية، ضمن احتفالية «يوم مصر» التي نظمتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في إطار الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، إلى جانب وفود من دول متعددة.

وجاءت مشاركة الأكاديمية بحضور الدكتورة نبيلة حسن، رئيس الأكاديمية، وأشرفت على فعاليات الأكاديمية الدكتورة ولاء محمد محمود، تأكيدًا لدور أكاديمية الفنون في إثراء الفعاليات الوطنية بالفنون، وتعزيز الوعي بالهوية المصرية وإبراز ثراء التراث الفني والثقافي المصري وتنوعه.

وتضمنت المشاركة معرضًا للمقتنيات المتحفية والحرف التراثية، نظمه المعهد العالي للفنون الشعبية، بعمادة الدكتورة سمر سعيد، بالتعاون مع مركز ومتحف الفنون الشعبية، بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، حيث استعرض نماذج من الحرف التقليدية والموروثات الشعبية التي تعكس أصالة الثقافة المصرية وتنوع روافدها.

كما شارك المعهد العالي للموسيقى العربية، بعمادة الدكتورة سالي طموم، بمجموعة من الأغاني والمعزوفات الوطنية، قدمتها فرقة أم كلثوم بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، بمشاركة طلاب المعهد، في أجواء احتفالية استحضرت روح الانتماء الوطني واعتزاز المصريين بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وشهدت الفعاليات أيضًا تقديم الأوبريت المسرحي «سر الأرض»، بمشاركة طلاب المعهد العالي للفنون الشعبية وطلاب المعهد العالي للموسيقى العربية، إلى جانب عروض فنية مستوحاة من التراث المصري، شملت الرقصات الفولكلورية، ومنها الرقصات الفلاحية وفنون التحطيب، فضلًا عن عرض مجموعة من الأزياء التراثية التي قدمتها المدرسة التكنولوجية التطبيقية، برئاسة الدكتورة أسماء جميل.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص أكاديمية الفنون على توظيف إمكاناتها الفنية والأكاديمية في دعم الاحتفالات الوطنية، وتقديم الفنون التراثية والموسيقية والمسرحية بوصفها أحد روافد الهوية المصرية، بما يعكس دور الأكاديمية في صون التراث الشعبي وتعريف الأجيال الجديدة بقيمه الجمالية والثقافية.