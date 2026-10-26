أكاديمية الفنون تمنح عمر خيرت الدكتوراه الفخرية

احتفلت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، بالذكرى الثالثة والستين لرحيل الموسيقار والمعماري أبو بكر خيرت، من خلال حفل موسيقي كبير أحياه الموسيقار عمر خيرت، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته البارزة في إثراء الموسيقى المصرية والعربية، وذلك على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون «سيد درويش»، تحت رعاية وزارة الثقافة.

واستُهلت مراسم الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض الفيلم الوثائقي «بين نغمتين»، من إخراج روماني خيري، والذي تناول مسيرة المهندس والموسيقار الراحل أبو بكر خيرت، عم الموسيقار عمر خيرت، ودوره في الجمع بين فني العمارة والموسيقى، إلى جانب إسهاماته في إثراء المكتبة الموسيقية المصرية.

وعقب عرض الفيلم، منحت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، الدكتوراه الفخرية للموسيقار الكبير عمر خيرت، بحضور مجلس الأكاديمية، في تكريم يجمع بين تقدير أحد أبرز رموز الموسيقى المعاصرة والاحتفاء بإرث فني أسهم في تشكيل ملامح الهوية الموسيقية المصرية.

كلمة نبيلة حسن

وأكدت الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون، في كلمتها، أن الاحتفاء بذكرى رائد الأكاديمية أبو بكر خيرت، ومنح الدكتوراه الفخرية للموسيقار عمر خيرت، يجسدان رسالة الأكاديمية في صون الذاكرة الثقافية وتكريم القامات الإبداعية التي أسهمت في تشكيل الهوية الفنية المصرية وإثراء الوجدان المصري والعربي.

وأشارت إلى أن الموسيقى تمثل ذاكرة الأمة وصوت حضارتها، وأن تكريم مبدعيها يعكس تقدير مصر لعطائهم المتواصل، وإيمانها بقدرة الإبداع الفني على تجديد حضوره وتعزيز التواصل الحضاري بين الأجيال.

من جانبه، أعرب الموسيقار عمر خيرت عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا سعادته بالحصول على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون، التي وصفها بأنها «بيته الأول»، لما تمثله من مكانة خاصة في مسيرته، وما ارتبط بها من ذكريات وبدايات فنية، فضلًا عن صلته برائد الموسيقى والعمارة أبو بكر خيرت، الذي كان له أثر بارز في رحلته الفنية.

وشهدت الفقرات الموسيقية مشاركة متميزة لمواهب المعهد العالي للموسيقى «الكونسيرفاتوار»، حيث قدمت الطالبة زينة قدورة والطالب مازن علاء الدين أداءً موسيقيًا لاقى استحسان الحضور، في تأكيد على دور أكاديمية الفنون في رعاية المواهب الشابة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة في الفعاليات الفنية الكبرى.

كما تألقت المطربة أمينة خيرت في تقديم قصيدة «نظرة واحدة تسعدني»، من كلمات الشاعر الراحل محمود خيرت وألحان الموسيقار أبو بكر خيرت، في أداء جمع بين الطابع الأوبرالي والرومانسية الكلاسيكية، مستحضرًا جانبًا من الإرث الفني لعائلة خيرت.

وقدم الموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة فرقته الموسيقية التي ضمت عددًا من خريجي المعهد العالي للموسيقى «الكونسيرفاتوار»، باقة من أشهر مؤلفاته الموسيقية، من بينها «العرافة والعطور الساحرة»، و«خلي بالك من عقلك»، و«مسألة مبدأ»، و«ليلة القبض على فاطمة»، و«صابر يا عم صابر»، و«جيران الهنا»، و«مافيا»، و«الخواجة عبد القادر»، وسط تفاعل لافت من الجمهور، الذي استقبل أعماله بالتصفيق والإعجاب.

وفي لفتة تقديرية تعكس حرص الأكاديمية على الاحتفاء بالمبدعين وتكريم إنجازاتهم، كرمت أكاديمية الفنون الدكتورة مايسة عبد الغني، أستاذ آلة القانون المتفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية، والحاصلة على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون لعام 2026، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها الموسيقية.

وشاركت الدكتورة مايسة عبد الغني الموسيقار عمر خيرت على المسرح في أداء مقطوعة «قضية عم أحمد» على آلة القانون، مستعيدةً تجربة فنية جمعتها بفرقته منذ ثمانينيات القرن الماضي، في لحظة استحضرت ذكريات فنية مميزة ونالت تفاعل الحضور.

وشهدت الاحتفالية حضور الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامي عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات أكاديمية الفنون والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

وقدمت فقرات الحفل الإعلامية شافكي المنيري، فيما تولى المخرج عاطف عوض إخراج الاحتفالية، التي عكست مكانة أكاديمية الفنون بوصفها مؤسسة وطنية معنية بصون التراث الفني، وتكريم رموزه، ودعم أجيال جديدة من المبدعين، وربط الإرث الموسيقي المصري بمسارات الإبداع المعاصر.