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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم محسن: مستعد لدخول عالم التمثيل بشرط.. فيديو خاص

الفنان كريم محسن مع أوركيد سامي
الفنان كريم محسن مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشف المطرب كريم محسن، خلال لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، عن استعداده لخوض تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن دخوله هذا المجال يرتبط بوجود شخصية مميزة تجذبه لتقديمها، وتمنحه فرصة لتقديم جانب مختلف من موهبته الفنية.

وقال كريم محسن، في لقائه الخاص مع «صدى البلد»، إنه مستعد لدخول عالم التمثيل، إذا عُرضت عليه شخصية مميزة ومختلفة تلفت انتباهه وتدفعه إلى خوض التجربة، مشيرًا إلى رغبته في تقديم أدوار تحمل طابعًا خاصًا وتتيح له استكشاف مساحة فنية جديدة بعيدًا عن الغناء.

وأضاف كريم محسن أنه يتمنى تقديم شخصية بعيدة تمامًا عن شخصية المطرب، وكذلك بعيدة عن حياته الشخصية وطبيعته في الحقيقة، موضحًا أن ما يجذبه إلى تجربة التمثيل هو تقديم شخصية مختلفة عنه، بما يسمح له بالخروج من الإطار الذي اعتاد الجمهور رؤيته فيه.

ويعكس حديث الفنان كريم محسن رغبته في خوض تجربة فنية جديدة، تقوم على التنوع والاختلاف، من خلال تقديم شخصية درامية تمنحه فرصة لإظهار قدراته في مجال التمثيل، بدلًا من الاعتماد على صورته المعروفة لدى الجمهور كمطرب.

وتأتي تصريحات كريم محسن لتفتح الباب أمام احتمالية ظهوره في تجربة تمثيلية مستقبلية، حال عثوره على الدور المناسب الذي يحقق طموحه الفني، ويمنحه فرصة لتقديم شخصية بعيدة عن حياته الواقعية وشخصيته الحقيقية.

ويؤكد الفنان كريم محسن، من خلال حديثه لـ«صدى البلد»، أن خوض تجربة التمثيل بالنسبة له يرتبط باختياره للدور ومدى تميزه، ورغبته في تقديم شخصية مختلفة تتيح له استكشاف آفاق جديدة في مشواره الفني.


 

الفنان كريم محسن اخبار الفن نجوم الفن

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