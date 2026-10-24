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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكاديمية الفنون تشارك في احتفالات الأكاديمية العسكرية بانتصارات أكتوبر

نبيلة حسن
نبيلة حسن
أحمد إبراهيم

تشارك أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، في احتفالية انتصارات أكتوبر التي تنظمها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، يوم 26 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الاحتفال بـ«يوم مصر» بالأكاديمية العسكرية، وذلك من خلال مجموعة من العروض الفنية ومعارض الحرف التراثية، تأكيدًا لدور الأكاديمية في المشاركة الفاعلة في المناسبات والأعياد القومية، وتعزيز الوعي بالهوية المصرية وتراثها الفني والثقافي.

وقالت الدكتورة ولاء محمد، المشرفة على فعاليات أكاديمية الفنون بالاحتفالية، إن مشاركة الأكاديمية، تحت رعاية الدكتورة نبيلة حسن، تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والتراثية التي تقدمها معاهد الأكاديمية المختلفة.

معرضًا للمقتنيات والحرف التراثية

وأوضحت أن المشاركة تشمل معرضًا للمقتنيات والحرف التراثية، ينظمه المعهد العالي للفنون الشعبية، بعمادة الدكتورة سمر سعيد، بالتعاون مع مركز ومتحف الفنون الشعبية، بادارة الدكتور محمد أبو العلا، إلى جانب تقديم مجموعة من الرقصات الفولكلورية، من بينها الرقصات الفلاحية وفنون التحطيب.

وأضافت أن معهد الموسيقى العربية، بقيادة الدكتورة سالي طموم، يشارك بمجموعة من الأغاني والمعزوفات الوطنية، بقيادة المايسترو محمد عبد الستار، فيما تقدم المدرسة التكنولوجية التطبيقية، من تنظيم الدكتورة أسماء جميل، عرضًا لمجموعة من الأزياء التراثية، بالإضافة إلى أوبريت مسرحي عن مصر.

نبيلة حسن الدكتورة نبيلة حسن أكاديمية الفنون

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