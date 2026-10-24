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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم الخشت تكشف صعوبة الخروج من شخصية «مي» في «طالع نازل»: بكيت يوم انتهاء التصوير

مريم الخشت
مريم الخشت
يمنى عبد الظاهر

كشفت الفنانة مريم الخشت عن تفاصيل تجربتها في مسلسل «طالع نازل»، متحدثة عن الصعوبات التي واجهتها خلال تقديم شخصية «مي»، التي وصفتها بالمثيرة للجدل، لما تتطلبه من فهم عميق لدوافع الشخصيات ومشاعرها، بعيدًا عن إصدار الأحكام المسبقة.

وخلال لقائها ببرنامج «What Women Want»، أوضحت مريم الخشت أن المخرج هاني ملاح ساعدها على تطوير أدائها، خاصة في التعامل مع المشاهد التي صُورت بترتيب غير زمني، مشيرة إلى أنه كان يحرص على تقديم أداء يعكس الأبعاد النفسية للشخصية، وليس مجرد التعبير عن مشاعرها بشكل سطحي.

وأكدت أن مغادرة عالم «مي» بعد انتهاء التصوير لم تكن سهلة، قائلة إنها دخلت في نوبة بكاء يوم انتهاء العمل، وشعرت بصعوبة في مغادرة غرفتها أو حتى الحركة، نتيجة ارتباطها الشديد بالشخصية، لافتة إلى أن التجربة تركت أثرًا مختلفًا لديها مقارنة بأعمالها السابقة.

وتحدثت الفنانة عن تفاعل الجمهور مع الشخصية، مستشهدة بموقف حدث خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، عندما وضعت الفنانة منى زكي رموز قلوب في تعليق لها، لتفاجأ باعتراض بعض الجمهور، في ظل تصاعد أحداث الانتقام من «مي» داخل المسلسل.

كما علقت مريم الخشت على شعار مهرجان الجونة السينمائي «المهرجان لحظة والسينما للأبد»، معتبرة أنه يعبر عن قدرة السينما على الاحتفاظ باللحظات رغم مرور الزمن، وشددت في ختام حديثها على أهمية الاستماع إلى النساء ومنحهن مساحة للتعبير عن أنفسهن، بما يساعد على فهم مشاعرهن ووجهات نظرهن بصورة أفضل.


 

الفنانة مريم الخشت مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منى زكي الجونة السينمائي المخرج هاني ملاح

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