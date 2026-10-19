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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

محمد مندور
محمد مندور
محمد مندور

الحروف ليست مجرد وسيلة لكتابة الكلام بل تتجاوز ذلك إلى كونها لغة فنية قادرة على تجاوز الحدود وتقرب المسافات بين الشعوب.

في القاهرة شهدت دار الأوبرا المصرية إقامة معرض للخطين العربي والصيني تحت عنوان "جيران رغم بعد الديار" بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين. أهمية هذا المعرض تجاوزت حدود العرض الفني لتقدم نموذجا حيا لدور الثقافة في بناء جسور تواصل بين الشعوب.

فالخط العربي والخط الصيني.. رغم اختلاف الحروف والأدوات والتقاليد الفنية .. يلتقيان في قيم جمالية مشتركة أبرزها الدقة والتوازن والإيقاع والقدرة على تحويل الكتابة إلى عمل فني يحمل روح صاحبه وملامح حضارته.

في تقديري ان إقامة هذا المعرض بمشاركة الجمعية المصرية العامة للخط العربي والجمعية الصينية لفن الخط يفتح الباب أمام شراكة ثقافية يمكن أن تتحول إلى مشروع مستمر طوال العام.. لا مجرد فعالية عابرة.. من خلال معارض مشتركة وورش العمل وتبادل زيارات الفنانين.

كما أن القيمة الحقيقية لهذا اللقاء تكمن في الانتقال من الاحتفاء بالتراث إلى بناء مستقبل مشترك لفنون الخط تمتد لمختلف الحضارات ذات الصيت في هذا المجال . فالمطلوب ليس فقط عرض اللوحات الفنية للخطوط وإنما إطلاق برامج لتدريب الشباب وتطوير محتوى فني للخطين العربي والصيني بما يتيح للأجيال الجديدة اكتشاف هذا الفن وممارسته على نطاق واسع في الدول العربية والإسلامية والصين.

كما نقول دائما ان العلاقات بين الدول لا تصنعها المصالح السياسية والاقتصادية وحدها فالثقافة تمنحها عمقا إنسانيا واستمرارية لقرون. وهو ما يمكن من خلاله لمصر والصين أن تجعلا من فن الخط مساحة أوسع للحوار الفني والإبداع وأن يقدم فنانو الخطوط رسالة تؤكد أن احترام الاختلاف لا يتعارض مع اكتشاف المزايا المشتركة بين الشعوب .
فقد تتباين الأبجديات والاحرف لكن الجمال لغة عالمية.. والحروف حين تتحول إلى حوار فني تصبح جسرا يصل بين الحضارات.. ويقرب الشعوب مهما ابتعدت الديار.

دار الأوبرا المصرية جيران رغم بعد الديار العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين

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