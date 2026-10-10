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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انهيار وصدمة كبيرة.. منى زكي تتعرض للخيانة وتختار الاستمرار مع زوجها فى طالع نازل

منى زكي مسلسل طالع نازل
منى زكي مسلسل طالع نازل
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل طالع نازل الحلقتين الأولى والثانية أحداثا مثيرة مرت بها نورا “منى زكى” خاصة بعد اعتراف زوجها بخيانته لها وزواجه من صديقتها مي “مريم الخشت”. 

الحلقة الأولى من مسلسل طالع نازل 

تعرضت نورا “منى زكي” الى صدمة كبيرة وانهيار بعد اعتراف زوجها علي “محمد شاهين” بخيانته لها وزواجه من مي “مريم الخشت” فضلا عن انها حامل منه. 

وتحاول نورا أن تتماسك أمام زوجها نظرا لحبها الشديد له، وفى نفس الوقت تبحث عن فرصة للخلفة بعد فترة طويلة من زواجها وتلجأ الى طبيبها. 

بينما تتعرض نورا الى صدمة جديدة بعد اجراء التحاليل الخاصة بها لرغبتها فى الحمل حيث يكشف طبيبها صعوبة تحقيق هذا الأمر. 

الحلقة الثانية من مسلسل طالع نازل 

تقرر نورا ان تستمر فى زواجها من علي وتتجاوز فكرة خيانته لها وذلك بسبب حبها الشديد له، ولكن فى نفس الوقت لم تنس ما فعله معها. 

وتحاول نورا التألقم على الحياة الجديدة التى اختارتها بالاستمرار فى علاقتها مع زوجها رغم خيانته لها. 

قصة مسلسل طالع نازل 

وتدور أحداث «طالع نازل» حول موسيقار يعيش حياة زوجية تبدو مستقرة إلى جانب زوجته، وهي سيدة أعمال قوية تمتلك شركة كبرى، وكان الزوجان قد اتفقا في بداية حياتهما على عدم الإنجاب، إلا أن الزوجة تخفي رغبة حقيقية في تكوين أسرة.

وتتغير حياتها بشكل مفاجئ بعد اكتشافها خيانة زوجها وزواجه من امرأة أخرى في السر، لتدخل في مواجهة نفسية صعبة بين ألم الخيانة ومحاولة استعادة كرامتها، قبل أن تتطور الأحداث إلى صراع أكثر حدة قد يدفعها إلى التفكير في الانتقام.

أبطال مسلسل طالع نازل

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب منى زكي كل من محمد شاهين، مريم الخشت، ليلى عز العرب، ميمي جمال، حمزة دياب، وشاهين.

«طالع نازل» من تأليف سماح أحمد عبدالخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.

منى زكي الفنانة منى زكي أعمال منى زكي أفلام منى زكي مسلسل طالع نازل

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