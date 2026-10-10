هيئة البث الإسرائيلية تثير الجدل بسبب مسرحية ليلى مراد وأنور وجدي

أثار عرض مسرحية عن حياة الفنانة ليلى مراد وانور وجدي فى إسرائيل حالة من الجدل الواسع وذلك بعد أن تناولتها هيئة البث الإسرائيلية.

وتسلط المسرحية الضوء على جوانب من حياة الفنانة الراحلة ليلى مراد، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الغناء والسينما في مصر والعالم العربي.

تفاصيل مسرحية ليلى مراد

وقامت هيئة البث الإسرائيلية بإجراء حوارا مع يافا توسيا، مؤلفة المسرحية والمشاركة في بطولتها، تحدثت خلاله عن العمل، مشيرة إلى أن مصر سبق أن قدمت مسلسلا تلفزيونيا يتناول سيرة ليلى مراد، قبل أن تتطرق إلى ما وصفته بالصعوبات التي واجهتها الفنانة خلال زواجها من الفنان أنور وجدي.

وذكرت الهيئة أن ليلى مراد، التي عرفت باسمها الأصلي ليليان موردخاي، كانت قبل نحو 70 عاما من أبرز المطربات في مصر والعالم العربي، وحققت نجاحا واسعا بفضل موهبتها الفنية وأعمالها الغنائية والسينمائية التي رسخت مكانتها في تاريخ الفن.

وتظهر إحدى صور المسرحية الفنان أنور وجدي ممسكا بزجاجة خمر، بينما تقف ليلى مراد أمامه في مشهد تتهمه فيه وتنتقد تصرفاته، في معالجة درامية تقدم رؤية صناع العمل لطبيعة العلاقة بينهما.