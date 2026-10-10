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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ضرب وإهانة 3 سنوات.. صفاء مغربي تكشف عن زوج سابق يهدد بالاعتداء عليها

صفاء مغربي
صفاء مغربي
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة صفاء مغربي تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح فيه الشخصية التى تقوم بتهديدها، نافية هذه التهمة عن زوجها السابق يوسف شرف الدين. 

وقالت صفاء مغربي: توضيح عشان هناك أخبار مكتوبة تتهم يوسف شرف الدين وده مش صح الاعتداء والخطر والمشاكل مش زوجي السابق يوسف ده رجل محترم جدا ومعايا منه علي ويوسف الصغير والشر اللي بيحصل من زوج لبناني آخر وهو ابو بنتي فقط، علاقة زواج ٣ سنين عنف وتهديدات وخطر من ٢٠٢٣ الي ٢٠٢٦. 

صفاء مغربي تتعرض الى التهديد 

كانت صفاء مغربي، أعلنت منذ يومين عن تعرضها الى تهديد مع نشر صورة لأولادها قائلة: دول ولادي وربنا ينتقم منك انت واهلك يارب.. يا جماعه أنا تم ضربي كتير جدا في ٣ سنوات عذاب وابني يوسف الصغير اتضرب.. والناس دي عليهم ٤ احكام جنائيه بالاعتداء عليا ومخالفة شروط الكفالة بعدم التعرض و بقالي ٨ شهور ساكته تماما لكن اللي بيحصل كتيييير جدا  والبيت flagged red عند البوليس انه خطر بسبب تهم الاعتداء المتكررو والعنف و مخالفة شروط الكفالة وحاطت بيته على اسم اخته عشان تطردني وجابتلي ورقة طرد من البيت أنا و٣ اطفال وانا في حالي تماما عن علاقة مسيئة كلها عنف وخطر هو واهله وتهديد بحرق المنزل وحرقي أنا وأطفالي وتدميرنا.. ومن يومين وانا في الشغل تم توبيخ ابني علي الكبير وانا في العمل وتحدثت مع حماية الاطفال وسجلوا الشر اللي فعلوه وكل الجهات الحكومية والمختصة في صفي تماما وضد ما هما يفعلوه وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم وانهارده اخته اهانتني وانا راجعه من الشغل وهو بيرسل ناس تراقبني وتأذيني في شغلي اقسم بالله هنزل اسمائكم وصوركم قريبا عشان لما تقتلوني زي ما بتهددونا أنا وأطفالي العالم ياخد حقي أنا واولادي ويكفي ان كل العالم عندها علم بكل أفعالكم الشر وعلى رأسهم البوليس والمحكمه والجهات الحكومية وكل الناس معاهم اسمائكم وصوركم وسواء داخل كندا او خارج كندا العالم كله هياخد حقنا لو قتلتونا وايه الحقد ده كله عشان بشتغل عشان استقل وابعد عن علاقة كلها اذى جسدي ونفسي وتهديد بالقتل ومبيدفعش نفقة ولا اي حاجه لبنته وحارمها ولا لي وكمان ممنوع اشتغل عشان ولادي؟.. ما انت بتطردني أنا و٣ أطفال وبشتغل عشان انقل من بيتك لكن ازاي بقى هو مش عايزني اروح بيت تاني بسلام عايزني اترمي في الشارع..  حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت واهلك وربنا كبير يا عالم لا نافع معاهم بوليس ولا محكمة ولا اي حاجة دا الكفار عندهم رحمة عنهم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. واضافة اللي بيحصل مش من زوجي السابق يوسف شرف الدين لكن من زوجي رجل لبناني آخر ابو بنتي فقط وفي محاكم واجراءات الطلاق.

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