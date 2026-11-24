أحال رئيس مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة، إلى رئيس الجمهورية، متضمناً نتائج الدراسة وتوصياتها، وما شهدته الجلسات العامة من مناقشات موسعة للنواب وردود الوزراء المعنيين.

وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات الموجهة للحكومة، في مقدمتها دراسة إصدار قانون لإنشاء مجلس التوجيه الاقتصادي ومكتب البرنامج الوطني للتحليلات الاقتصادية، إلى جانب إنشاء وحدات للتحليل داخل الوزارات والجهات الاقتصادية، مع تحديد تبعيتها واختصاصاتها، وضمان الاستقلال الفني للمكتب في إعداد مناهجه ومخرجاته.

وأكدت التوصيات ضرورة تحديد العلاقة بين المنظومة المقترحة والكيانات القائمة، بما يضمن التكامل بينها ويمنع تعارض الاختصاصات أو ازدواجيتها، مع الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، وأن تظل مخرجات المنظومة مدخلات استرشادية موثقة لدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.

وضع إطار منظم لتبادل البيانات بين الوزارات والجهات الاقتصادية

كما تضمنت التوصيات وضع إطار منظم لتبادل البيانات بين الوزارات والجهات الاقتصادية، يحدد أغراض التداول وفئات البيانات والجهات المصرح لها بالاطلاع عليها ومستويات الصلاحيات، إلى جانب وضع ضمانات لحفظ البيانات ومحوها، مع احتفاظ كل جهة بملكية بياناتها ومسئوليتها عنها، وتبادل الحد الأدنى اللازم منها دون تكرار نسخها.

وشددت الدراسة على أهمية تصنيف البيانات وفقاً لدرجة حساسيتها، والفصل بين صلاحية الاطلاع على المؤشرات الاقتصادية وصلاحية الوصول إلى السجلات الأصلية التي تستند إليها، مع تسجيل كل عمليات الوصول ومراجعتها، وتخصيص المستودعات المشتركة للبيانات المجمعة والمنتجات التحليلية، بما يحقق الحوكمة الرشيدة للبيانات ويحافظ على سريتها.

وكان مجلس الشيوخ قد شهد على مدار يومين مناقشات موسعة حول الدراسة، استمع خلالها إلى آراء ومقترحات أعضاء المجلس، كما استمع إلى ردود أربعة وزراء يمثلون وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والاستثمار والمالية، بشأن محاور الدراسة وتوصياتها، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتطوير منظومة اتخاذ القرار.