يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة جديدة من التحديات القارية عندما يستهل مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الأفريقي التونسي في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق انطلاقة قوية تعزز طموحاته في المنافسة على اللقب واستعادة عرش القارة السمراء.

ويخوض الزمالك المواجهة بمعنويات التأهل إلى دور المجموعات بعدما نجح في تخطي عقبة الجيش الرواندي خلال الدور التمهيدي الثاني بالفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد في كل مباراة ليحسم بطاقة العبور بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمواجهة المرتقبة مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات الأخيرة، وتجهيز العناصر الأساسية والبديلة من الناحيتين الفنية والبدنية بحثا عن بداية تمنح الفريق دفعة قوية في المجموعة الثانية.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تقام مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في السادسة مساء السبت 28 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح اللاعبين دفعة معنوية مهمة قبل خوض المواجهات المقبلة، في ظل المنافسة القوية المنتظرة داخل المجموعة.

الزمالك في مجموعة قوية بدوري أبطال أفريقيا

أسفرت القرعة عن وقوع الزمالك على رأس المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه الأفريقي التونسي ويانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر.

وتبدو المنافسة داخل المجموعة قوية، في ظل امتلاك الفرق الأربعة طموحات كبيرة في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وهو ما يفرض على الزمالك ضرورة التعامل مع كل مباراة باعتبارها خطوة مهمة نحو حسم بطاقة التأهل ومواصلة المشوار القاري.

طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الزمالك والأفريقي

وفي سياق الاستعدادات للمواجهة، أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة المباراة، بقيادة جلال جيد حكما للساحة ويعاونه زكريا برينسي مساعدا أول ومصطفى أكركاد مساعدا ثانيا بينما يتولى مصطفى كشاف مهمة الحكم الرابع.

كما أسند الاتحاد الأفريقي مهمة إدارة تقنية الفيديو إلى المغربي حمزة الفارق ويعاونه مواطنه حمزة النصيري بينما يتولى الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبة المباراة، والجزائري جمال حيمودي مهمة مراقب الحكام.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة ومن المنتظر أن تنقل مواجهة الزمالك والأفريقي التونسي عبر قنواتها المشفرة وسط اهتمام جماهيري كبير بالمواجهة الأولى للفريق الأبيض في دور المجموعات.