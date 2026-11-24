أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، ملف مباراة الجونة وبدأ سريعا التركيز على التحدي الأفريقي المرتقب أمام الأفريقي التونسي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، وسط رغبة قوية في تحقيق بداية مثالية تمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة المنافسة على اللقب القاري.

ويعمل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال ، على استغلال الفترة الحالية لعلاج الأخطاء التي ظهرت خلال مواجهة الجونة ومراجعة أداء اللاعبين للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل الدخول في أجواء المواجهة الأفريقية، التي تمثل اختبارا مهما لطموحات الفريق الأبيض.

معتمد جمال يفتح ملف الأخطاء قبل موقعة الأفريقي

ويضع الجهاز الفني تصحيح الأخطاء الفنية والتكتيكية على رأس أولوياته، من خلال مراجعة أداء اللاعبين في مباراة الجونة، والعمل على تلافي السلبيات التي ظهرت خلال اللقاء خاصة أن المواجهات الأفريقية تتطلب قدرا كبيرا من التركيز والانضباط طوال المباراة.

كما يسعى معتمد جمال، إلى تجهيز جميع العناصر المتاحة، سواء الأساسيين أو البدلاء، على المستويين البدني والفني، مع متابعة الحالة الفنية لكل لاعب، من أجل اختيار التشكيل الأنسب للمواجهة المرتقبة، والاستفادة من جميع الخيارات المتاحة داخل قائمة الفريق.

الزمالك يبحث عن انطلاقة قوية في دوري أبطال أفريقيا

وتحظى مواجهة الأفريقي التونسي بأهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء، في ظل رغبة الزمالك في المنافسة بقوة على البطولة الأفريقية واستعادة اللقب وهو ما يجعل تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية هدفًا أساسيًا للجهاز الفني واللاعبين.

ويعول الفريق الأبيض على الدعم الجماهيري المنتظر في استاد القاهرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وحصد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات وتوجيه رسالة مبكرة إلى منافسيه بأن الزمالك قادم للمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأفريقي التونسي في السادسة مساء السبت 28 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمثل المباراة بداية مرحلة مهمة في مشوار الفريق القاري، خاصة أن الفوز سيمنح اللاعبين دفعة قوية قبل استكمال باقي مواجهات المجموعة.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب الأفريقي التونسي ويانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر.

ويسعى أبناء ميت عقبة إلى التعامل مع مباريات المجموعة بأقصى درجات التركيز، وتجنب إهدار النقاط، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي ومواصلة الحلم باستعادة عرش القارة السمراء.