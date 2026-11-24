أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر، عن تلقيها بلاغاً متأخراً يفيد بتعرض 3 سفن تجارية لإصابات بمقذوفات مجهولة، أثناء إبحارها شرقاً عبر مضيق هرمز.

وضع السفن والطواقم



أكدت الهيئة أن السفن الثلاث تمكنت من مواصلة رحلاتها بشكل طبيعي بعد الاستهداف، كما جرى التحقق من سلامة جميع أفراد طواقمها وعدم تسجيل أي مفقودين أو إصابات بشرية.

ورد البلاغ (رقم 219-26) كإشعار متأخر عن حوادث وقعت يوم الإثنين 23 نوفمبر، دون أن تحدد الهيئة البريطانية هوية الجهة التي أطلقت المقذوفات أو حجم الأضرار المادية التي لحقت بهياكل السفن.

ودعت الهيئة السفن العابرة في مضيق هرمز وخليج عُمان إلى توخي أقصى درجات الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، في ظل استمرار التحقيقات حول ملابسات الحادث.

ويتزامن هذا الإعلان مع تصاعد التوترات الملاحية في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة؛ حيث تتبادل الأطراف المعنية الروايات حول طبيعة التهديدات التي تواجه حركة الشحن، فبينما تتحدث التقارير الغربية والبحرية الدولية عن استهداف سفن تجارية وناقلات نفط بمقذوفات مجهولة ومسيّرات، تعلن بحرية الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلات تصفها بـ «المخالفة» إثر اصطدامها بألغام بحرية أثناء سلوكها مسارات غير مصرح بها.

وسبق اليوم ، أن أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لنقل البضائع السائبة للاستهداف قبالة السواحل الإماراتية.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) ، أن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء توقفها في منطقة الانتظار قبالة سواحل ميناء دبا (على بعد نحو 23 ميلًا بحريًا شمال شرق خورفكان بالإمارات)، مما أدى لاندلاع حريق على سطحها.



ووقعت الحادثة على مسافة 23 ميلاً بحرياً إلى الشمال الشرقي من مدينة خورفكان في دولة الإمارات، وذلك أثناء توقف السفينة (في منطقة الانتظار الخارجية) قبالة ميناء دبا.

وأدت الإصابة إلى اندلاع حريق على متن السفينة، بينما أكدت الهيئة البريطانية عدم ورود أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية بين أفراد الطاقم حتى الآن.