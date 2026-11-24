يعقد المجلس الأوروبي اجتماعا خاصا في بروكسل، بعد غد /الخميس/، ولمدة يومين، حيث من المقرر إلى جانب مناقشة الميزانية طويلة الأجل القادمة للاتحاد الأوروبي، أن يبحث القادة سبل تلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا في عام 2027 وما بعده.

جاء ذلك في رسالة دعوة وجهها رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى قادة الاتحاد الأوروبي.

وقال كوستا: "إلى جانب عملنا على الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي، سيتعين علينا أيضا مناقشة كيفية تلبية الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا لعام 2027 - بناء على المقترح الذي قدمته المفوضية - وما بعد ذلك، وذلك بالتعاون مع شركائنا".

وشدد على أن دعم أوكرانيا يعد أيضا "استثمارا في أمن أوروبا ذاتها".

وفيما يتعلق بالميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي التي تغطي فترة سبع سنوات، أشار كوستا إلى أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق. كما نوه بأنه قدم مسودة مقترح شاملة قبيل الاجتماع، معربا عن أمله في أن يتم النظر فيها "بروح قائمة على التوافق".