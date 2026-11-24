شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة رقابية مكبرة بناحية مركز دمنهور، اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتصدي لجميع صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت الحملة بتكليفات من سهير زعتر، وكيل المديرية، والسيد الوكيل، مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وتحت إشراف فرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية، وبرئاسة رضا النوام، مفتش الرقابة التجارية بالمديرية، وبمشاركة محمد عاطف.

​وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كمية قدرها 600 كيلوجرام من الجبن منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 50 صفيحة جبن مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات أو الفواتير الدالة على مصدرها.

​وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.